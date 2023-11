Wenn Kunst unter die Haut geht: Museum sucht Dürer-Tattoos

Sie sind weltberühmt, die Zeichnungen und Gemälde von Albrecht Dürer. Der "Dürer-Hase", "Die betenden Hände", "Das Rhinocerus", "Das große Rasenstück", Dürers Selbstporträts und viele mehr. Das Albrecht-Dürer-Haus plant für das kommende Jahr nun eine Ausstellung, die zeigt, wie die Kunst des in Nürnberg geborenen Künstlers im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut geht: "Dürer under your skin. TattooArt".

Dafür sucht das Museum Fotos und Bilder von Menschen, die Tattoos von Dürers berühmten Arbeiten am Körper tragen. Sie sollen ab 12. April gemeinsam mit persönlichen Geschichten der Tätowierten präsentiert werden.

Tattoos als moderne Fortsetzung Dürers Kunst

Das Stechen und Ritzen von Tattoos knüpfe gewissermaßen an Druck-Techniken von Dürer an, so die Begründung für den außergewöhnlichen Aufruf. Der dauerhafte Charakter der Tattoos stehe zudem mit Dürers Anspruch in Einklang, dass seine Werke auch 500 Jahre später noch wie frisch gemalt aussehen sollten. Über die Dürer-Tattoos werde die Kunst des bedeutenden Renaissance-Künstlers heute noch lebendig gehalten, heißt es in der Mitteilung des Albrecht-Dürer-Hauses.

"Dialog" der Tattoos mit Vorbildern geplant

Für die Ausstellung ist geplant, die Dürer-Tattoos in einen Dialog mit ihren Vorbildern treten zu lassen. Kurze begleitende Statements von Tätowierten und Tätowierenden sollen die Beweggründe für das Tattoo aufzeigen und vermitteln. Auch Vorzeichnungen und Entwürfe zu Dürer-Tattoos sollen Teil der Ausstellung sein.

"Bewerbung" für Dürer-Tattoo-Ausstellung per Mail oder online

Entsprechende Fotos und die dazugehörigen Statements können ab sofort und bis Sonntag, den 31. Dezember 2023, per E-Mail an duerertattoos@stadt.nuernberg.de oder über das Kontaktformular zur Ausstellung online gesendet werden. Einzelheiten zum Format und Urheberrechten gibt es auf der Internetseite des Albrecht-Dürer-Hauses.

Albrecht Dürer Haus in Nürnberg

Das Albrecht Dürer Haus in der Altstadt ist ein Museum der Stadt Nürnberg. Es ist im ehemaligen Wohnhaus des weltberühmten Renaissance-Künstlers untergebracht. Dürer, 1471 in Nürnberg geboren und 1528 in Nürnberg gestorben, gilt als einer der größten Maler Deutschlands. "Das Haus ist eines der wenigen unzerstörten Bürgerhäuser aus Nürnbergs Blütezeit und das einzige Künstlerhaus aus dem 16. Jahrhundert in Nordeuropa", schreibt das Museum. Gezeigt und erklärt werden, wie Dürer in Nürnberg lebte und arbeitete. In einer Mal- und Druckwerkstatt werden die künstlerischen Techniken seiner Zeit vorgeführt. Daneben werden Sonderausstellungen gezeigt.