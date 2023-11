Konstruktiv abstrakt: Günter Fruhtrunk im Lenbachhaus

Das ist also das wortwörtliche "Energiezentrum" der Ausstellung: ein Acrylgemälde von 1,50 mal 1,57 Metern, originellerweise als Raute auf der Spitze stehend gehängt. Schwarze und weiße Rechtecke wechseln sich da in unterschiedlichen Größen ab. Zur Beunruhigung kommt von rechts oben eine Art Pfeil ins Spiel.

Paris: Fruhtrunks "Künstler-Sehnsuchtsort"

Je näher man dem Gemälde "Energiezentrum" kommt, desto stärker beginnt es vor den Augen zu flirren, zu vibrieren. Der Trick: Günter Fruhtrunk begrenzte einige Flächen 1961 mit einem tiefblauen Strich, den man in dem Schwarz-Weiß zunächst gar nicht wahrnimmt. Konstruktive, abstrakte Kunst, die man deutlich von der anderen Nachkriegsabstraktion, der frei schwingenden Richtung eines Jackson Pollock etwa, unterscheiden muss.

Fruhtrunk arbeitete mit Geo-Dreieck, Zirkel und Lineal. Ein Arbeitsstipendium nach Paris gab ihm 1954 die Gelegenheit, auf Gleichgesinnte zu treffen. Susanne Böller, die Ausstellungsmacherin am Lenbachhaus, betont: "Paris war für Fruhtrunk wirklich so ein Künstler-Sehnsuchtsort. Nicht im Sinne von Exotik, sondern im Sinne von: Im Grunde ist es besser, in einem Kunstort, wo es viele gute Künstler gibt, mittendrin zu sein, als irgendwo in der Provinz.

Hans Arp förderte Fruhtrunk

Günter Fruhtrunk war als Invalide, mit einer nicht operablen Verletzung aus dem Zweiten Weltkrieg zurückgekehrt. Die ständigen Kopfschmerzen trieben ihn schließlich 1982 mit 59 Jahren in den Suizid. Da wirkte Paris zwischen 1954 und 1967 vorübergehend wie eine Befreiung. Keine Altnazis. Wichtige Vorbilder aus der Vorkriegszeit wie Hans Arp lebten noch in Frankreich und förderten den Maler aus Deutschland.

Er hätte in Deutschland nicht vergleichbar sich eben in so einer Gruppe von Leuten bewegen können, die auf so hohem Niveau eben diese konstruktive Richtung verfolgt haben. Das war tatsächlich in Paris möglich. Das waren jetzt nicht nur französische Künstler, sondern es gab in dieser Galerie Denise René auch viele Künstler aus Südamerika zum Teil.