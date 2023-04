"Dürers Pferde": Sechs Original-Grafiken im Albrecht-Dürer-Haus

Tiere hatten es Albrecht Dürer angetan. Immer wieder malte und zeichnete er sie in allen Details – die berühmtesten seiner Tierdarstellungen sind ohne Zweifel sein Feldhase und das Rhinozeros beziehungsweise das Nashorn. Doch der Meister beschäftigte sich auch mit Pferden. Unter dem Titel "Dürers Pferde" zeigt das Albrecht-Dürer-Haus in Nürnberg derzeit sechs Originalgrafiken des berühmten Renaissance-Künstlers, in denen er sich mit der Darstellung von Pferden beschäftigen. Es handelt sich dabei um fünf Kupferstiche und eine Eisenradierung, teilt die Stadt Nürnberg mit.

Dürers Idee vom "idealen Pferd"

Mit forschendem Blick habe Albrecht Dürer (1471-1528) Pferde genauestens beobachtet. Im Hinblick auf ein geplantes "Lehrbuch der Malerei", für das er ursprünglich auch einen Abschnitt "von moß der pferd" ("Von den Körperproportionen der Pferde") vorsah, schuf er idealtypische Pferdedarstellungen in Anlehnung an italienische Vorbilder. Diese haben wiederum viele italienische Künstler beeinflusst. Dürer konnte reiten, vielleicht hat er selbst ein Pferd besessen, auf jeden Fall nutzte er eines zum Reisen, so die Stadt Nürnberg.

Ausstellungsreihe "Original Dürer!" zum Geburtstag

Die Präsentation der Originalgrafiken ist bis zum 16. Juli 2023 im Grafischen Kabinett im dritten Obergeschoss des Albrecht-Dürer-Hauses zu sehen. Die Ausstellung der Werke findet im Rahmen der Reihe "Original Dürer!" statt, die die Museen der Stadt Nürnberg 2021 anlässlich des 550. Geburtstages des Künstlers gestartet hat.

Wenig Dürer in seiner Heimatstadt

Albrecht Dürer wurde in Nürnberg geboren und starb auch hier. Das Albrecht-Dürer-Haus unterhalb der Burg war seine Werkstatt, begraben wurde er auf dem berühmten St. Johannis-Friedhof. Doch seine Gemälde, Grafiken, Kupferstiche und Radierungen sind in Kunstmuseen auf der ganzen Welt verstreut. Das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg zeigt lediglich sieben Original-Werke von Dürer, jedoch keines seiner berühmtesten Gemälde wie das Selbstbildnis im Pelzrock oder der Feldhase. Ein leerer Renaissance-Rahmen in den Dürer-Räumen erinnert an diesen für die Nürnberger so schmerzlichen Verlust. Die nach eigener Darstellung weltweit bedeutendste Dürer-Sammlung mit fast 140 Zeichnungen besitzt die Albertina in Wien.