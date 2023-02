US-Schauspielerin Raquel Welch im Alter von 82 Jahren gestorben

Die US-Schauspielerin Raquel Welch ist tot. Sie sei am Mittwoch im Alter von 82 Jahren nach einer "kurzen Krankheit" gestorben, teilte ihr Management mit. Welch feierte vor allem in den 60er und 70er Jahren Kino-Erfolge und wurde zu einer der meistfotografierten Hollywood-Schönheiten.

Höhlenmädchen Loana macht sie berühmt

Welch wurde 1940 in Chicago unter dem Namen Jo Raquel Tejada geboren, als Tochter einer Amerikanerin und eines Bolivianers. Berühmt wurde sie 1966 als Höhlenmädchen in dem Steinzeit-Film "Eine Million Jahre vor unserer Zeit" - mit knappem Fell-Bikini. Das dazugehörigen Filmposter ging um die Welt. Als Figur Loana wurde die damals 26-Jährige über Nacht zum Sexsymbol. "Mit der Veröffentlichung dieses berühmten Filmposters hat sich auf einen Streich alles in meinem Leben geändert", schrieb sie später in ihren Memoiren.

Magazintitel feierten ihre Kurven. Bis ins hohe Alter hing ihr der Auftritt nach. Doch Welch machte das Beste daraus. "Ich werde oft gefragt, ob ich es nicht leid bin, über diesen Bikini zu sprechen, aber ehrlich gesagt, nein", erzählte sie 2018 der Zeitung "The Sunday Post". "Das war ein großes Ereignis in meinem Leben, warum also nicht darüber reden?" Zuvor hatte Welch schon mehrere kleinere Rollen gespielt.

Zahlreiche Stars drehten an ihrer Seite

Beruflich machte sie bis ins hohe Alter weiter. Sie drehte mit Hollywoodgrößen wie James Stewart ("Bandolero"), Frank Sinatra ("Lady in Cement"), John Huston ("Myra Breckinridge") und Burt Reynolds ("Auf leisen Sohlen kommt der Tod"). Ihr Comedy-Talent bewies sie in dem Streifen "Die drei Musketiere" von 1973, für den sie den Golden Globe als beste Komödien-Darstellerin erhielt.

Welch war viermal verheiratet und viermal geschieden. Aus ihrer ersten Ehe stammen zwei Kinder.

Mit Informationen von dpa und AFP