Schwere Gefechte im Osten: Ukrainische Armee unter Druck

Russische Truppen haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Teilen der ostukrainischen Region Luhansk die ukrainischen Verteidigungslinien durchbrochen. Während der russischen Offensive hätten sich die ukrainischen Truppen bis zu drei Kilometer von ihren vorherigen Stellungen zurückgezogen, erklärte das Ministerium in Moskau. Die ukrainischen Streitkräfte seien gezwungen gewesen, Ausrüstung und die Leichen von Kameraden zurückzulassen.

Eine unabhängige Bestätigung der Angaben war nicht möglich. Der Generalstab der ukrainischen Armee erwähnte keine wesentlichen Rückschläge in Luhansk. Russische Artillerie, Drohnen und Raketen bombardieren seit Monaten unablässig die von der Ukraine gehaltenen Gebiete im Osten des Landes. Die Hauptlast entfällt auf die Regionen Donezk und Luhansk, die zusammen die Industrieregion Donbass bilden. Dorthin verlegte Moskau zuletzt weitere Truppen.

"Mit der schieren Masse an Menschen"

Die Zahl der russischen Boden- und Luftangriffe nehme jeden Tag zu, sagte der Gouverneur von Luhansk, Serhij Hajdaj. "Die Russen waren in der Lage, neue Kräfte für die Offensive zu verlegen, und jetzt versuchen sie, uns mit der schieren Masse an Menschen zu überwältigen", erklärte er. Sein Kollege in Donezk, Pawlo Kyrylenko, sagte, eine Stadt in der Region sei am Vortag mehr als drei Stunden lang ununterbrochen mit Raketenwerfern angegriffen worden. Dabei seien mindestens zwölf Wohngebäude beschädigt worden.

Angesichts des bevorstehenden Jahrestags des Kriegsbeginns und des bevorstehenden Frühlings könnten die Gefechte Beobachtern zufolge eine kritische Phase erreichen, in der beide Seiten Offensiven starten. Für Moskau könnte ein Hindernis im eigenen Land liegen: Russlands Rüstungsproduktion werde zu einer kritischen Schwäche, urteilte das britische Verteidigungsministerium am Mittwoch.

Experten loben Abwehrkampf in Bachmut

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte die Lage an der östlichen Front als "äußerst schwierig" bezeichnet. "Das sind buchstäblich Kämpfe um jeden Meter ukrainischen Landes."

Das amerikanische Institute for the Study of War beurteilte die fortgesetzte Verteidigung der Bergbaustadt Bachmut, ein Hauptziel der russischen Invasoren im Osten, durch ukrainische Truppen positiv. Der Einsatz sei strategisch sinnvoll, weil er den Angreifern den Schwung genommen habe, erklärte der Think Tank. Die Verteidigung habe die russischen Kräfte bedeutend dezimiert, darunter auch Einheiten der Söldnertruppe Wagner. Einige Beobachter hatten am Sinn der Verteidigung von Bachmut gezweifelt, weil dies die Chancen der erwarteten Frühjahrsoffensive beeinträchtigen könne.