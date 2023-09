Trachtenkultur – Ein neues Museum gegen alle Vorurteile

"Tracht-O-Meter" gibt Orientierung

Was für manche angestaubt klingen mag, ist im Trachtenkulturmuseum, das zwei Jahre lang geplant und für einen Millionenbetrag umgesetzt wurde, hochmodern inszeniert. Die Geschichte der Tracht wird erlebbar gemacht. Viele Räume sind nicht nur ein Aufruf, einzutauchen, sondern auch eine Möglichkeit, mitzumachen. Volkstänze können selbst ausprobiert werden und ein sogenanntes "Tracht-O-Meter" projiziert per Knopfdruck auf einer Bayernkarte mittels aufwändiger Videoprojektion, welche Tracht in welchem noch so entlegenen Eck in Bayern getragen wird.

All das passiert inmitten der eigentlichen Exponate – Festtrachten aus dem ganzen Freistaat, zusammengetragen aus 140 Jahren bayerische Trachtenbewegung, erklärt Anna Felbermeir vom Trachtenverband: "Eine Tracht ist etwas Festliches. Etwas, das ich am Sonntag in die Kirche anziehe, bei festlichen Anlässen oder bei Trachtenfesten. Aufs Volksfest oder aufs Oktoberfest ziehe ich sie eigentlich nicht an, dafür ist sie mir - ehrlich gesagt - zu schade."

"Unzählig viele Variationen"

Dafür gibt es das, was die meisten Menschen im Freistaat und darüber hinaus unter einer Tracht verstehen und im Museum nur einen kleinen Bereich einnimmt: Dirndl und Lederhose. Oder, wie die Experten hier sagen: "Bayerisches Gewand". Denn eine Tracht zeichnet sich in der Regel durch eine lange Hose oder eine Stiefelhose aus, erklärt Felbermeir. Die klassische Lederhose – zu der greifen eher Volksfestgänger und Schuhplattler.

Mit erhobenem Zeigefinger und eisernen Regeln habe das aber nichts zu tun, sagt Verbandschef Frey und plädiert für Toleranz: "Es gibt unzählig viele Variationen von Trachten. Und manche gefallen mir persönlich mehr, andere weniger. Keiner davon begegnen wir aber abwertend."