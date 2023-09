Gredinger Trachtenmarkt liegt voll im Trend

Bei bestem Ausflugswetter war der Gredinger Marktplatz am Samstag zum Start der Traditionsveranstaltung gut gefüllt. Der beliebte Trachtenmarkt zieht laut den Veranstaltern Besucherinnen und Besucher aus ganz Deutschland und darüber hinaus an. Für Michael Ritter vom Bayerischen Landesverein für Heimatpflege ist das 30-jährige Jubiläum eine Bestätigung für das Konzept und der Markt eine Erfolgsgeschichte.

„Die Tracht ist ein wesentliches Merkmal der regionalen Identität. Und diese Verbindung zur Tracht als Teil unserer Kultur zu vermitteln, ist ein wesentliches Ziel unseres Trachtenmarktes.“ Michael Ritter, Heimatpfleger

Tracht „gehört zu Bayern“

Zur Gründungszeit des Marktes hätte man die Tracht auch vom Aussterben bedroht ansehen können, „aber mittlerweile erlebt die Tracht eine regelrechte Renaissance, grad auch bei jungen Menschen. Und das lässt mich sehr zuversichtlich und hoffnungsfroh in die Zukunft blicken“, sagt der Heimatpfleger Michael Ritter. Tatsächlich liefen am ersten Tag des Gredinger Trachtenmarktes nicht wenige junge Leute in traditioneller Kluft über den Gredinger Marktplatz. Für viele ist Tracht „Tradition, Heimat und gehört zu Bayern“, so eine Besucherin des Trachtenmarktes.