Tor! Sport und Kino treffen sich: "Berlinale Meets Fußball"

"Elf Mal Morgen: Berlinale Meets Fußball": Von der Berlinale wurden elf dokumentarische Kurzfilme über elf sehr unterschiedliche Jugendmannschaften in Deutschland in Auftrag gegeben. 22 Studierende der Hochschule für Fernsehen und Film München realisierten diese unter der Leitung der Produktionsfirma Benedetta Films. Im Haus der Berliner Festspiele fand diese Woche die feierliche Premiere statt.

Klar war von vorneherein: Fußball und Film haben einiges gemeinsam – beide sind eine Art Teamsport. Das hatte auch den Ex-National-und-FC Bayern-Spieler Philipp Lahm mit seiner Stiftung animiert, an dem Projekt teilzunehmen: "Wir sprechen immer von Diversität, von Inklusion, von Integration. Der Fußball ist da beispielhaft: Jeder darf mitmachen, Teilhabe ist gegeben. Deshalb ist es für uns so schön, dass wir dieses Projekt zusammen mit Film und Fernsehen mitgestalten durften."

Viele Mannschaften aus Bayern dabei

Ausgewählt für das Projekt wurden elf Jugendmannschaften aus ganz Deutschland, in denen auch Mädchen und Jungs mit Behinderung oder Lernschwächen spielen. Aus Bayern mit dabei sind etwa der FC Ingolstadt 04, der FFC Wacker München 99 und der TSV Maccabi München. Mit dem Kurzfilm über den FC Español München wurde die HFF-Studentin Hannah Jandl beauftragt: "Ich fand Fußball ästhetisch schon immer interessant. Und eben als Ort, wo ganz viele verschiedene Leute zusammenkommen. Das ist ja auch beim Film so toll, dass man Leute aus ganz unterschiedlichen sozialen Schichten zusammenbringt, und die dann gemeinsam etwas schaffen."

Mut zum Experiment

Entwickelt und inszeniert hat Hannah Jandl den Kurzfilm "zooom" zusammen mit ihrer Kommilitonin Katharina Schnekenbühl: "Ich fand die Rahmenbedingungen toll, weil alles auf einem künstlerisch hohen Niveau sein sollte, auch Experimente waren gewünscht. Außerdem ist es großartig, dass viele Jugendliche dabei waren, die noch nichts mit Film zu tun hatten. Das hat alle ungemein motiviert."

Hannah Jandls und Katharina Schnekenbühls Kurzfilm "zooom" zeigt in zehn Kurzporträts Spielerinnen und Spieler des FC Español München. Zuerst ist die- oder derjenige in einer Aktion auf dem Platz zu sehen – und dann, in einem magisch inszenierten Übergang – im Alltag: Zuhause oder beim Spielen in einem Orchester oder bei der Ausbildung. Deutlich wird, aus welchen unterschiedlichen Milieus die Spielerinnen und Spieler kommen, und wie sie eben als Mannschaft eine Einheit bilden.

"Ich find's gut!"

Gleichberechtigung, Inklusion und Diversität sind ein Leitgedanke des unterhaltsamen und die Gemeinschaft feiernden, 105 Minuten langen Kompilationsfilms. Nach Berlin eingeladen wurden alle Spielerinnen und Spieler der Jugendmannschaften – ein umfangreiches Programm wurde für sie veranstaltet, samt der feierlichen Premiere. Mit dabei war auch Sebastian, ein 16-Jähriger mit geistiger Behinderung, Spieler des FC Español München – und natürlich überwältigt von dem Projekt und der Reise nach Berlin: "Also, ich find's gut. Ich bin sehr gespannt."

Das Kompilationsfilm-Projekt "Elf Mal Morgen: Berlinale Meets Fußball" der Internationalen Filmfestspiele Berlin und der DFB Euro GmbH – zu sehen dann im Sommer und parallel zur Europameisterschaft in einigen Kinos sowie im Fernsehen.