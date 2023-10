TSV Maccabi - wie der Nahost-Krieg den Sport in München stoppt

Vorstand: "Man spürt die Verzweiflung"

Dabei wollte der Verein unbedingt versuchen, am Trainings- und Spielbetrieb festzuhalten. Nach der Zwangspause am Wochenende und einem Konflikt in Israel und Gaza, der noch lange dauern könnte, wirken die Verantwortlichen aber ernüchtert. "Man spürt die innere Verzweiflung, es ist unerträglich", sagt Presser.

Von Normalität ist beim Münchner Klub derzeit wenig zu spüren. Mittel- oder gar langfristig planen wollen - und können - die Verantwortlichen derzeit kaum. "Wir bewerten jeden Tag neu, was die Trainingseinheiten und die Spiele betrifft", sagt Presser.