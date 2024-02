Nichts für Wahrheitsapostel: Werner Herzogs neues Buch

Meister der "ekstatischen Wahrheit"

Wie schon in seinen großartigen Memoiren "Jeder für sich und Gott gegen alle" führt Herzog einen Satz des französischen Schriftstellers André Gide aus dem Jahr 1920 an: "Ich arrangiere Fakten dergestalt, dass sie der Wahrheit näherkommen als der Realität." Für Herzog illustriert die Pietà von Michelangelo im Petersdom in Rom, was damit gemeint sei. Michelangelo sei sein "Zeuge". Denn wenn man sich bei seiner Skulptur den vom Kreuz abgenommenen Jesus ansehe, sehe man in das Gesicht eines 33-jährigen Mannes.

"Wenn wir uns das Gesicht seiner Mutter anschauen, stellen wir fest, dass die Mutter erst 15 vielleicht 17 Jahre alt ist", so Herzog im Gespräch. "Jetzt kommt meine Frage: Hat Michelangelo versucht, uns Fake News zu geben? Hat er versucht, zu belügen und zu betrügen? Natürlich nicht. Er hat die Fakten so verändert, dass sie auf einmal einen Wahrheitsgehalt bekommen: die Wahrheit des Schmerzensmannes und die Wahrheit der Jungfrau Maria."

Zitate von Blaise Pascal und anderen frei erfunden

So nachvollziehbar diese künstlerische Argumentation ist, so merkwürdig mutet es an, dass Herzog auch in diesem Buch wie schon in seinen Memoiren "Jeder für sich und Gott gegen alle" William Shakespeare einen Satz unterschiebt, den man in dessen Werk vergeblich suchen wird. Er lautet: "Die wahrhaftigste Dichtung ist die, die am meisten vortäuscht." Ob Herzog auch hier so vorgeht wie bei dem schönen, aber von ihm frei erfundenen Satz "Manchmal träumt der Krieg von sich selbst", den er in seiner äußerst sehenswerten Doku "Lo and Behold – Wovon träumt das Internet?" (2016) dem Kriegstheoretiker Carl von Clausewitz untergeschoben hatte?

In diesem Punkt, räumt Herzog freimütig ein, nehme er es selbst nicht so genau mit der Wahrheit, allerdings würde er solche "Fälschungen" als solche kenntlich machen: "Ich lasse das Publikum ja immer wissen: Hier in meinem Film ‚Lessons of Darkness‘ habe ich auf einmal ein Zitat von Blaise Pascal, dem Philosophen, erfunden. Klar, Pascal hätte es auch nicht schöner sagen können als ich", lacht Werner Herzog.

Gescheitertes Film-Projekt mit Mike Tyson

Über nie verwirklichte Film-Projekte – eines davon mit dem Boxer Mike Tyson – schreibt Herzog auch in "Die Zukunft der Wahrheit". Allein solcher Anekdoten wegen lohnt sich die Lektüre schon, wenngleich man beim Lesen auch hier rätselt: Ist das gut erfunden oder entspricht es der Wirklichkeit, dass Herzog sich mit Tyson über Pippin den Kurzen und "die fränkische Dynastie der Merowinger" austauschte und zum Fazit kam: "Seine Kenntnisse waren erstaunlich." Aber derlei Mythomanie macht Herzog seit jeher aus und trägt zur Unterhaltsamkeit des Buches bei. Man erfährt darüber hinaus viel Wissenswertes über die Entstehung hierzulande nie gezeigter Spielfilme wie "Family Romance, LLC" oder "The Incident of Loch Ness". In letzterem spielte Werner Herzog 2004 auf Bitten des mit ihm befreundeten Regisseurs Zak Penn sich selbst und sprach den nicht eben unbescheidenen Satz: "Mit mir beginnt die Wahrheit im Film." Kein Zitat signalisiert besser, warum man Werner Herzogs Suche nach der Wahrheit mit der nötigen Vorsicht begegnen sollte.

Wie sagt Herzog selbst im Gespräch? "Wahrheit ist etwas, das können wir nur mit Kneifzangen anfassen, weil niemand weiß, was das wirklich ist: Weder der Papst in Rom, noch die Mathematiker, noch die Philosophen können Ihnen da Auskunft geben."

Werner Herzog: "Die Zukunft der Wahrheit", erschienen im Carl Hanser Verlag, 22 Euro.