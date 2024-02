DVD vs. Streaming: Eine der letzten Videotheken Bayerns

Leuchtend orange ist die Videothek von Bernd Gaubitz im Gewerbegebiet weithin sichtbar. Seit 35 Jahren führt er das Geschäft. 60.000 DVDs und Blu-rays stehen zum Leihen oder zum Verkauf zur Auswahl. Von Liebhaberstücken und Raritäten, über Klassiker bis zu aktuellen Blockbustern – in den penibel sortierten Regalen findet man so ziemlich alles, was das Filmherz begehrt. Die Branche hat sich seit den 2000ern gewandelt: Heute gibt es kaum noch 50 Videotheken in ganz Deutschland.

Pornos sichern Überleben der Videothek

Über einen separaten Eingang, getrennt vom übrigen Sortiment, gelangt man zum Hardcore- und Erotikbereich. 10.000 Pornos führt Bernd Gaubitz. Die Erotikfilme sichern ihm mit einem Verkaufsanteil von bis zu 80 Prozent auch heute noch das Überleben. Sexshops gibt es kaum noch, deshalb kommen seine Kunden im Umkreis von 200 Kilometern nach Ochsenfurt – trotz Streaming-Angeboten im Internet. "Viele haben sich über die einschlägigen Onlineplattformen Viren auf den Computer geholt – das passiert mit einer DVD nicht", sagt Gaubitz. Zudem schätzen die Kunden die Anonymität.