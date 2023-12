In den Wochen vor Weihnachten ist Hochsaison bei den Regensburger Domspatzen. Alle paar Tage findet ein Konzert statt. Seit eineinhalb Jahren bekommen die Knaben Unterstützung vom neu gegründeten Mädchenchor der Domspatzen. Im Sommer 2022 hat die traditionsreiche Institution in Regensburg die musikalische Ausbildung auch für Mädchen geöffnet. Nach einer über 1.000-jährigen Zeit eines reinen Knabenchors gibt es nun den ersten Mädchenchor der Domspatzen.

Derzeit sind rund 50 Mädchen an der Domschule in Regensburg, knapp die Hälfte davon lebt im Internat. So wie die Elftklässlerin Anna-Maria Erdl. Sie ist vergangenes Jahr im Herbst als eine der ersten jungen Frauen zu den Domspatzen gekommen. "Ich hatte schon immer diese Freude am Musizieren, am Singen. Mein älterer Bruder war auch hier an der Schule und da habe ich die musikalische Ausbildung mitbekommen. Ich finde es toll, dass jetzt auch Mädchen aufgenommen werden." Hier kann sie ihrer großen Leidenschaft, dem Singen, nachgehen. "Das Singen ist hier nicht nur ein Hobby, sondern es wird ernst genommen und in den Mittelpunkt gestellt".

Domspatzen: Erste Adventskonzerte für den Mädchenchor

Dass jetzt auch Mädchen auf den Gängen der Schule unterwegs sind und mit im Klassenzimmer sitzen, ist auch Domkapellmeister Christian Heiß zu verdanken. Vor vier Jahren hat der ehemalige Regensburger Domspatz die Leitung übernommen und gleich am Anfang seiner Amtszeit mitentschieden, auch Mädchen aufzunehmen.

Seine Kollegin, die 28-jährige Düsseldorferin Elena Szuczies, leitet den Mädchenchor. Für sie stehen jetzt die ersten Adventskonzerte an. Das erste gemeinsame Jahr war eine Herausforderung für alle. Aber eine sehr schöne, findet Szuczies: "Man hört im Zusammenklang der Stimmen die älteren Mädchen, die schon eine junge Frauenstimme entwickelt haben. Man hört aber auch unsere Fünftklässlerinnen, die noch die klassische helle Kinderstimme haben. Mir ist wichtig, dass der Klang immer sehr sauber und sehr präsent ist und gut miteinander verschmilzt."

In den Tagen vor Weihnachten sind alle Domspatzen, Mädchen wie Jungen, im Dauer-Einsatz. Und die rund 50 jungen Sängerinnen freuen sich auf die Auftritte. Sie sind nicht mehr "die Neuen", sondern selbstverständlicher Teil der Regensburger Domspatzen.

Mehr zu den Regensburger Domspatzen in der Sendung STATIONEN in der ARD Mediathek.