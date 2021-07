Mixed Reality: München bekommt hochmodernes LED-Filmstudio

Schwer bewaffnete Raumschiffe, die durchs Weltall fliegen, ferne Planeten, intergalaktische Kämpfe – und dazwischen Baby Yoda: "The Mandaloarian", eine Serie von Disney Plus, spielt im Star-Wars-Kosmos und ist eine technische Revolution. Zum ersten Mal ist eine Produktion dieser Größe mithilfe von Mixed Reality gedreht worden. Die Technik gilt als Zukunft der Filmproduktion.

LED-Wände statt Green Screen

Bisher liefen Studio-Drehs in der Regel so ab: Die Schauspieler performen in einer großen Halle vor einem Green Screen, also vor grünen Wänden, die es man braucht, damit man später am Computer darauf eine Filmwelt projizieren kann. Bei einem Mixed-Reality-Studio dagegen stehen die Schauspieler in einem beinahe komplett geschlossenen Raum. Im Falle von "The Mandaloarian" hat dieser einen Durchmesser von 23 Metern und ist sechs Meter hoch.

Das Besondere: Alle Wände, Decke und Boden bestehen aus LED-Bildschirmen, auf denen eine Umgebung gezeigt wird. Täuschend echt sieht es dann so aus, als würde der Schauspieler im Outback von Australien oder am Times Square in New York stehen. Dadurch hat man schon vor Drehbeginn die fertige Filmkulisse und muss diese nicht mehr anschließend am Computer erschaffen.