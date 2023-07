Markus Lüpertz: Neues Licht für alte Kirche

Detailreiche Darstellungen

In der Westfassade hat Markus Lüpertz unter anderem eine große Fensterrosette gestaltet: Unten sind die Farben dunkel und düster gehalten. Totenköpfe sind zu sehen, die Markus Lüpertz auch häufig als Ringe an seinen Fingern trägt. Ganz oben ist das Fenster dagegen krachend farbig und hell. In der Mitte der Rosette: ein lachender Engel, der als Bindeglied zwischen Unterwelt und Paradies zu vermitteln scheint.

Das Rundfenster an der Ostfassade zeigt dagegen Sankt Ulrich, den Patron der Kirche aus dem 13. Jahrhundert. In den weiteren Fenstern sind rautenförmige Fische zu sehen, die einen leuchtenden Schwarm an den Fassadenwänden zu bilden scheinen.