Lüpertz-Ausstellung: "Göttlicher Funke" mit Hintergedanke

Markus Lüpertz sitzt auf einem einfachen Holzstuhl im Regensburger Diözesanmuseum St. Ulrich gleich neben dem Dom. Der 80-Jährige trägt einen hellen Leinen-Dreiteiler. Seine seidene Krawatte hält eine Totenkopf-Nadel in Zaum. In der Siegelring-bestückten Hand hält er einen Spazierstock, ebenfalls mit Totenkopf. Markus Lüpertz ist eine Erscheinung, einer der letzten Dandys. Genau beobachtet er, wie Handwerker und Helfer den maßstabsgetreuen Glasfenster-Entwurf unter dem großen Chorbogen-Kreuz der ehemaligen Kirche anbringen. Lüpertz leitet sie an, korrigiert immer wieder.

"Muss so sein, wie ich mir das vorstelle"

Mit der Wirkung seines Entwurfs im Kirchenschiff ist der Künstler zufrieden: "Sehr, ich habe mir das so vorgestellt und es hat funktioniert", sagt Lüpertz. Das sei immer erfreulich. Er habe eben eine spezielle Idee, infolge dessen müsse er auch die Regie haben. "Dann muss es auch so sein, wie ich mir das vorstelle, sonst ist es ja sinnlos", sagt Lüpertz.

Der Künstler und ehemalige Rektor der Kunstakademie Düsseldorf ist als Bildhauer, Maler aber auch als Musiker unterwegs. Von ihm stammt eine Skulptur im Berliner Kanzleramt, für mehrere Kirchen schuf er Fenster und zahlreiche andere Städte schmücken sich mit seinen Plastiken. Mancherorts ecken sie aber auch an, wie seine Hommage an Mozart, die in Salzburg 2005 regelrecht geteert und gefedert wurde.