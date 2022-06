"Frau Lallinger" Neue Comedy mit Luise Kinseher

Sie steht mitten im Leben und redet, wie ihr der Schnabel gewachsen ist. Muss man sie deshalb mögen? Unbedingt! Renate Lallinger ist nicht nur Herrscherin über ihren Kiosk (mit Internet! Glasfaser natürlich – als einzige am Ort), sondern philosophiert auch gerne über alle Themen des Lebens. Wenn sie laut darüber nachdenkt, was unsere Mitmenschen so alles treiben, dann ist das keine Kritik, sondern eher eine wohlwollende Einschätzung.

Denn: Sie wissen nicht was sie tun ... im Gegensatz zur Lallinger. Sie weiß, was Politikerinnen und Politiker antreibt, warum die Preise steigen, was grad in Mode ist und was nicht. Sie hat den Überblick, warum und welchen Vogel die Promis, die Royals oder die Großkopferten haben. Sie liebt ihre Stammkundschaft, was auf Gegenseitigkeit beruht, und führt mit ihrem Mann, dem Roland, immer noch eine wilde Ehe – obwohl die beiden schon seit über 20 Jahren verheiratet sind. Dabei bleibt Frau Lallinger stets verständnisvoll und voller Zuversicht, schließlich ist das Leben schon hart genug.