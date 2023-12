Ärger um Buch von Monika Gruber

Monika Grubers aktuelles Buch "Willkommen im falschen Film" hat über die Weihnachtstage die Gemüter erhitzt. Eine darin erwähnte Bloggerin erhebt unter anderem Verleumdungsvorwürfe. Der Münchner Verlag Piper, in dem das Buch erscheint, will die umstrittene Stelle in der nächsten Auflage so nicht mehr drucken.

"Grüne Wärmepumpenfetischisten", "verblendete Woke-Aktivisten" oder "notorische PS-Protzer" nimmt sich Gruber zusammen mit Co-Autor Andreas Hock in ihrem neuen Buch vor. So ist es im Klappentext zu lesen. Als "frech, scharfsinnig und bitterböse" kündigt der Piper-Verlag dabei das Buch an. An einer Stelle allerdings könnte der satirische Bogen überspannt sein.

Auslöser war Online-Post auf Plattform "X"

Es geht um die Passage, in der Gruber sich einen alten Post einer Bloggerin auf X (vormals Twitter) vornimmt. Darin thematisiert Roma Maria Mukherjee Versuche, rechtes Gedankengut in Freizeitgruppen zu infiltrieren: "Rechtsextreme Frauen unterwandern aktuell aktiv auch die textile Hobbyszene (z. B. zum Thema Stricken). Bitte setzt euch aktiv damit auseinander, wer was anbietet und wer Angebote bietet."