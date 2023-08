Literatur unter Bäumen: Erlanger Poetenfest startet

Im Schatten uralter Bäume können es sich die Besucher beim Erlanger Poetenfest gemütlich machen und den zahlreichen Autoren lauschen, die am Wochenende aus ihren aktuellen Büchern lesen. "Man kann einfach im Park schlendern, zuhören, sich auf einen der Liegestühle setzen und inspirieren lassen. Die Autorenlesungen wie auch viele andere Veranstaltungen sind kostenlos", sagt Annika Gloystein, die Sprecherin des Erlanger Poetenfests.

Preisgekrönte Autoren in Erlangen

Im Schlossgarten wird zum Beispiel Dinçer Güçyeter aus seinem neuen Roman "Unser Deutschlandmärchen" lesen. Für sein Werk hat er in diesem Jahr den Preis der Leipziger Buchmesse erhalten. Das Literaturfest konnte zudem Valeria Gordeev gewinnen, die für ihr Werk mit dem Titel "Er putzt" kürzlich mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet wurde. Auch ein fränkischer Autor ist heuer mit dabei: Der Erlanger Schriftsteller Tommie Goerz liest aus seinem neuen Roman "Im Tal".

Poetenfest beweist Gespür bei Autorenauswahl

Und auch sonst hat das Poetenfest bei der Auswahl der Autoren und Autorinnen ein gutes Gespür gehabt. "Sechs unserer Gäste stehen auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Da hatten wir den richtigen Riecher", so Gloystein. Darunter ist die Schriftstellerin Terézia Mora, der das Poetenfest einen ganzen Abend widmet. Bereits vor zehn Jahren hat sie den Deutschen Buchpreis erhalten – nun ist sie mit ihrem neuen Werk "Muna" wieder nominiert. In dem Roman geht es um ein Paar, das sich durch seine Beziehung quält.

Schwerpunkt auf Ukrainekrieg und die Folgen

Im Fokus steht auch der ukrainische Autor Andrej Kurkow. Er ist einer der populärsten Schriftsteller der Ukraine. Seine Bücher werden in mehr als 40 Sprachen übersetzt. "Samson und das gestohlene Herz" heißt sein aktueller Roman, der zwar in den Wirren der Russischen Revolution 1919 spielt, aber Parallelen zum heutigen Ukrainekrieg zieht. Auch bei den Diskussionsrunden setzt das Literaturfest einen Schwerpunkt auf den Krieg in der Ukraine und wie Europa darauf reagiert. Diskutiert wird zudem über die Künstliche Intelligenz – kurz KI. "Das ist auch für uns als Literaturfestival spannend, wie die KI das Schreiben verändern könnte", sagt Gloystein.

Erlanger Poetenfest bietet umfangreiches Programm

Bis Sonntag bietet das renommierte Literaturfestival Lesungen, Podiumsdiskussionen, Ausstellungen, Filmvorführungen und einen Poetry Slam. Mehr als 100 Schriftsteller, Publizisten, Übersetzer und Literaturkritiker werden erwartet. Zum Auftakt präsentiert der Bayerische Rundfunk Donnerstagabend die Bayern2-Nacht der Poesie im Erlanger Markgrafentheater. Und auch für Familien bietet das Poetenfest mit einer Lesewiese, Druckwerkstatt und einem Zeichen-Workshop ein spezielles Programm.