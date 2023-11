Kulturpreis Bayern für "dicht & ergreifend" und Rita Falk

Von Rauminstallationen über Hip-Hop und Klassik bis zur Literatur: Die Preisträgerinnen und Preisträger des Kulturpreises Bayern decken 2023 ein breites Spektrum ab. Geehrt werden heuer die Band "dicht & ergreifend" aus dem Landkreis Dingolfing-Landau sowie die Schriftstellerin Rita Falk. Auch der Chefdirigent der Bamberger Symphoniker, Jakub Hrusa, die deutsch-syrische Künstlerin Adidal Abou-Chamat sowie die Künstler und Kunstförderer Michaela und Bruno Wank überzeugten die Jury, wie das Energieunternehmen Bayernwerk am Freitag in Regensburg mitteilte.

Niederbayerische Band und Autorin ausgezeichnet

"Dicht & ergreifend" hätten "im Gewand brachialer Beats gepaart mit politsatirischen Lyrics im niederbayerischen Dialekt" ein neuartiges Musik-Genre auf den Weg gebracht, lobte die Jury. Rita Falk bereichere mit ihren Krimis um den Dorfpolizisten Franz Eberhofer die Literatur- und Filmwelt weit über Bayern hinaus. Jakub Hrusa wurde bei den deutschen Opus Klassik-Preisen bereits zum Dirigenten des Jahres gekürt.

Adidal Abou-Chamat setze sich in ihren Arbeiten mit kultureller Identität, Postkolonialismus, Migration, Rassismus und Genderfragen sowie den psychischen Auswirkungen von Krieg und Gewalt künstlerisch auseinander, hieß es weiter. Der Bildhauer Bruno Wank feiere als Künstler große Erfolge und habe zudem mit seiner Frau Michaela eine Bühne für die nationale und internationale Kunst geschaffen.

Kulturpreis besteht seit 1959 - mit 5.000 Euro dotiert

Der Kulturpreis besteht seit 1959, seit 2005 wird er von Bayernwerk in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Kunstministerium verliehen. Die diesjährige Preisverleihung findet am 16. November statt und wird live per Stream ins Netz sowie im Regionalfernsehen übertragen. Der Kulturpreis Bayern ist in der Sparte Kunst mit 5.000 Euro dotiert.

"dicht & ergreifend": Neues Album "Es werde Dicht"

Die niederbayerische Band "dicht & ergreifend" hatte bereits 2018 den Kulturpreis des Landkreises Dingolfing-Landau erhalten. Die Laudatio hielt damals Hannes Ringelstetter.

Michael Huber alias George Urkwell, Fabian Frischmann alias Lef Dutti und Markus Hinkelmann alias DJ Spliff stammen aus Dingolfing und zwei kleinen Dörfern in der Gegend. Inzwischen leben Huber und Frischmann in Berlin, Hinkelmann in München. Sie kommen aber immer wieder in ihre Heimat zurück, um sich zu neuen bairischen Texten anregen zu lassen. Ihr neues Album "Es werde Dicht" erschien im Sommer 2023.

"Niederkaltenkirchen" eigentlich im Landkreis Dingolfing-Landau

Rita Falk ist in Oberammergau und Landshut aufgewachsen, zurzeit lebt sie in München. 2021 wurde sie von Landtagspräsidentin Ilse Aigner mit der Bayerischen Verfassungsmedaille in Silber ausgezeichnet.

Vorbild für den fiktiven niederbayerischen Ort Niederkaltenkirchen und Drehort für die Verfilmungen der Krimis ist die Gemeinde Frontenhausen im Landkreis Dingolfing-Landau. Die Menschen seien stolz darauf, dass in ihrem Ort gedreht werde, sagte die Autorin dem BR. Sie müssten dann extra alles Schöne wie Blumentröge wegräumen, um das trostlose Niederkaltenkirchen entstehen zu lassen.

Die Verfilmung von Falks letztem Eberhofer-Krimi "Rehragout-Rendezvous" wurde von ihr kritisiert. Der neueste Band "Steckerl-Fisch-Fiasko" erschien vergangenen Monat.

Mit Material der dpa