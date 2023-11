Klassik-Boyband soll Würzburger Meisterkonzerte retten

Frischen Wind in die Konzertplanung bringen - das möchte Johannes Engels, Vorsitzender der Musikalischen Akademie Würzburg. Deshalb hat er die Hanke Brothers aus der Nähe von Stuttgart verpflichtet, sich um die Planung der Meisterkonzerte an der Hochschule für Musik in Würzburg zu kümmern. Auf ungeplante Zeit soll das Quartett monatlich spannende Konzerte für Jung und Alt gleichermaßen planen.

Zuletzt lief es bei der Veranstaltungsreihe Meisterkonzerte wenig rosig, die Besucherzahlen flachten ab. "Corona hat uns natürlich das Genick gebrochen", betont Engels. Dabei hat die Reihe große Bedeutung für die Musikszene der Stadt, soll etwa bei der Finanzierung von Projekten, Events, Workshops aber auch durch Studienbeihilfen an der Würzburger Hochschule für Musik helfen.

Die Verpflichtung der Hanke Brothers macht Akademie-Chef Engels nun aber sehr zuversichtlich, neue, junge Zuschauer zu den Konzerten locken zu können: "Mein Publikum sagt immer: holen sie doch mal junge Leute!"

Zwischen Boyband und Kammerorchester

Die Brüder David (Blockflöte), Fabian (Tuba), Jonathan (Klavier) und Lukas (Bratsche) trennen zwar insgesamt zehn Jahre – das gemeinsame Musizieren verbindet die vier aber über Altersunterschiede hinweg. Auf ihrer Website bezeichnet sich das Quartett als "Boyband der Klassik". "Für manche machen wir Pop, für andere Klassik", erklärt David Hanke. Wichtig sei dabei die musikalische Vielfalt, an der möglichst viele Menschen andocken können.

Die Hanke Brothers sind in der Klassikwelt gut vernetzt, arbeiteten bereits mit dem Komponisten Oliver Davis sowie dem Royal Philharmonic Orchestra of London zusammen.

Molekularküche und Fliegen im Schlafzimmer

Ihre Meisterkonzertreihe eröffneten die Hanke Brothers am 6. November vor 300 Besuchern im großen Konzertsaal der Würzburger Musikhochschule. Auf das übliche Programmheft wurde bewusst verzichtet. Stattdessen führte Flötist David mit Wortspielen und humoristischen Ansagen durch das neunzigminütige Programm.

"Was die Molekularküche kann, kann auch die Musik", scherzte David Hanke. Übersetzt heißt das: Klassische Musik in kurzen, leicht verdaulichen Häppchen zu servieren. Dass die Hanke Brothers Wert auf Entertainment legen, wurde aber nicht nur in der Moderation deutlich, sondern auch in der Performance: Die Brüder liefen spielend über die Bühne, tanzten miteinander oder spielten parallel Schlaginstrumente mit ihren Füßen. Zudem vertonte das Quartett etwa eine nervige Fliege im Schlafzimmer.

Meisterkonzerte vorerst bis Mai geplant

Die Zusammenarbeit zwischen Hochschule und Hanke Brothers ist auf unbestimmte Zeit angesetzt. Das Programm der Meisterkonzerte ist bislang bis Mai 2024 geplant. So folgt im Dezember ein Weihnachtskonzert mit dem Ensemble Federspiel, ein Neujahrskonzert mit dem Frank Dupree Trio, das Aris Quartett spielt im April. Das Highlight bildet der Auftritt von Voces8 im Mai – eines der weltweit führenden Vokalensembles.