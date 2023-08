BR24live 17 Uhr: In Straubing beginnt das Gäubodenvolksfest

Aus einem 1812 gegründeten Landwirtschaftsfest hat sich eines der größten Volksfeste in Bayern entwickelt: Heute beginnt in Straubing wieder das Gäubodenvolksfest. Rund 3.500 Mitwirkende ziehen ab 17.30 Uhr durch die Innenstadt zum Festplatz "Am Hagen". Gut 80 Gruppen sind beteiligt: Trachtler, Handwerkszünfte, Musiker und Tänzer. Kommunalpolitiker und Festwirte begleiten den Umzug in festlich geschmückten Pferdegespannen.

BR24live überträgt den Start des Gäubodenvolksfests ab 17 Uhr.

Eine Million Besucher werden erwartet

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eröffnet das Event und die Ausstellung der Ostbayernschau offiziell am Samstag um 10 Uhr im Festzelt Reisinger. Die Veranstalter erwarten für das elf Tage laufende Gäubodenvolksfest wieder weit über eine Million Besucher. Im vergangenen Jahr waren den Angaben nach etwa 1,3 Millionen Besucherinnen und Besucher zum Gäubodenvolksfest gekommen. Beim letzten Fest vor der Pandemie 2019 waren es noch etwa 1,45 Millionen.

Die Besucher werden für eine Maß Bier fast einen Euro mehr bezahlen müssen als noch im letzten Jahr. Je nach Zelt kostet der Liter zwischen 12,20 und 12,25 Euro. Wer möchte, kann sich dafür kostenlos mit Trinkwasser versorgen. Ein neuer Brunnen neben dem Greindl-Festzelt steht allen Besuchern zur freien Verfügung, wie die Straubinger Ausstellungs- und Veranstaltungs-GmbH mitteilte.

Innenstadt am besten umfahren

Insgesamt warten sieben Festzelte, zahlreiche Attraktionen und Fahrgeschäfte, dazu viele Imbisse und Einkaufsmöglichkeiten auf die Besucher. Die Veranstalter bitten Autofahrer, das Innenstadtgebiet am Freitagnachmittag weiträumig zu umfahren. Zwischen 15.45 Uhr und 20 Uhr sind einige Straßenabschnitte in diesem Bereich aufgrund des Auszugs gesperrt. Auch Halteverbote werden eingerichtet.

Die sogenannte fünfte Straubinger Jahreszeit endet dann übernächsten Montagabend, 21. August, mit dem Prachtfeuerwerk.