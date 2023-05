Pfingstveranstaltungen in Niederbayern und der Oberpfalz

Über das Wochenende hinweg sind einige Pfingst-Veranstaltungen in Niederbayern und der Oberpfalz geplant. Von Freitag bis Pfingstmontag finden unter anderem Pfingstvolksfeste in Schwandorf, Berching im Landkreis Neumarkt, Neustadt a.d. Donau, Schierling im Landkreis Regensburg und Hetzenbach im Landkreis Cham statt. In Amberg und in Simbach am Inn wird die Pfingstdult gefeiert. Ebenso in Regensburg, wo die Dult am Montag ihren letzten Tag hat.

In Bodenmais laden ab 18 Uhr die Rißbachtaler Blaskapelle und der Trachtenverein "D’Rißlocher" zum Pfingsttanz auf dem Bodenmaiser Marktplatz ein.

Bier und Gesang

In Wolkering im Landkreis Regensburg findet von Freitag bis Montag zum 12. Mal das Fest der 100 Biere statt. 780 Biersorten aus ganz Bayern erwarten dort die Besucher am Wochenende. Unter anderem begleitet von Musik, Verpflegung, Kinderprogramm und der Wahl der Bierfestkönigin.

In Regensburg werden Freitagabend mit einem Konzert der Domspatzen die Tage Alter Musik eröffnet. Bis Montagabend werden 16 Konzerte in zehn verschiedenen Konzertorten in der gesamten Stadt gespielt. Außerdem findet von Freitag bis Sonntag der 73. Sudetendeutsche Tag in Regensburg statt.

Das ist ab Samstag geboten

Biathlon für alle gib es am Samstag ab 13 Uhr im Hohenzollern Skistadion am Arber. Besucher können kostenlos schießen üben mit Laser, Luft- oder Kleinkalibergewehren.

In Cham beginnt am Samstag der 26. Chamer Musiksommer: Vom letzten Mai-Wochenende bis zum ersten September-Wochenende finden nun jeden Samstag von 10.30 bis 13.30 Uhr auf dem Chamer Marktplatz verschiedene Konzerte statt. Den Anfang macht morgen die Stadtkapelle Cham.

Am Samstag und am Sonntag findet in Bad Kötzting jeweils ab 21 Uhr das "Pfingstl-Spiel" statt. Auf dem Platz vor dem neuen Rathaus wird dabei ein Straßentheater aufgeführt. Im Mittelpunkt steht die Gestalt des "Pfingstl", der Wachstum und Fruchtbarkeit symbolisieren soll. Bevor er jedoch - und mit ihm das Frühjahr - Einzug halten kann, müssen erst der Winter und seine Geister vertrieben werden.

Am Pfingstsamstag startet außerdem die Holzkirchener Kerzenwallfahrt. Bei der Fußwallfahrt nehmen jedes Jahr um die 400 Gläubige teil, die am Samstag von Holzkirchen bei Passau aus, über 75 Kilometer auf den Bogenberg gehen, wo die Wallfahrt dann am Pfingstsonntag endet. Seit über 500 Jahren tragen Wallfahrer eine Kerze, genauer gesagt einen mit Wachs umwickelten und fast 13 Meter hohen Fichtenstamm, der dann aufrecht in die Kirche auf den Bogenberg gebracht wird.

Diese Brauchtumsveranstaltungen dürfen Sie nicht verpassen

Neben der Kerzenwallfahrt gehört außerdem das Englmarisuchen in St. Englmar zu den großen Brauchtumsveranstaltungen der Pfingsttage in Niederbayern. Das Englmarisuchen erinnert an das Auffinden des Ortspatrons von St. Englmar im Wald nach dessen Ermordung.

Am Montag werden rund 700 Reiter beim Pfingstritt in Bad Kötzting erwartet. Um 8 Uhr morgens beginnt die Reiterprozession nach Steinbühl, von dort geht es wieder zurück nach Kötzting zum Platz vor der Kirche St. Veit.