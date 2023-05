70 Jahre Erstbesteigung: Der Mount Everest und die Bayern

Eine besondere Geschichte ist die der ersten deutschen Frau am Everest: Hannelore Schmatz, gebürtig in Regensburg, reist 1979 ins Basislager. Sie ist mit einem bergvernarrten Notar aus Neu-Ulm verheiratet. In klassischer Rollenverteilung hält sie ihm beim Gipfelsturm den Rücken frei. Ohne ihre Hilfe käme die Himalaya-Expedition ihres Mannes Gerhard nicht weit: Hannelore organisiert Genehmigungen bei den nepalesischen Behörden, sucht Sponsoren und organisiert den Transport mehrerer Tonnen Lebensmittel und Ausrüstung ins Basislager.

Ihr Aufstieg zum Everest ist eigentlich gar nicht eingeplant, trotzdem startet sie, einen Tag nach ihrem Mann, am 2. Oktober 1979 vom letzten Hochlager Richtung Gipfel. Sie erreicht den höchsten Punkt, beim Abstieg jedoch geht es ihrem amerikanischen Begleiter Ray Genet so schlecht, dass sie biwakieren müssen. In der Nacht setzt ein schwerer Höhensturm ein, in dem Genet stirbt. Hannelore Schmatz will am nächsten Tag absteigen, setzt sich dann jedoch auf etwa 8300 Metern hin und stirbt ebenfalls. Sie ist die erste tote Frau am Everest. Viele Jahre sitzt sie danach noch am Südgipfel, an den Rucksack gelehnt, die Haare wehend im Wind. Allen, die sich Richtung Gipfel quälen, ist ihr konservierter Körper Mahnmal und Wegweiser zugleich, bis er irgendwann verschwindet. Hannelore Schmatz ist die dritte Frau am Gipfel nach Junko Tabei aus Japan (1973) und Wanda Rutkiewicz aus Polen (1978).