BR24live 14.30 Uhr: Pfingstritt-Vorbereitungen in Bad Kötzting

In Bad Kötzting im Landkreis Cham gibt es aktuell nur ein Thema: die Pfingstfeierlichkeiten. Die Kleinstadt in der Oberpfalz wird derzeit herausgeputzt, die weiß-grünen Fahnen werden aufgehängt, Blumenampeln zieren die Straßen und das Festzelt wird aufgebaut - schließlich soll am Pfingstmontag alles passen. Mehrere Tausend Menschen kommen dann in die Stadt, um die beeindruckende Reiterprozession in den Nachbarort zu erleben.

Pfingstbraupaar steht im Mittelpunkt

Aufregende Tage werden es vor allem für Annabell Prager und Mathias Miethaner. Sie sind das diesjährige Pfingstbrautpaar. Fünfzehn Mal ist der 28-jährige Bauingenieur schon mitgeritten, in diesem Jahr wird es für ihn etwas Besonderes sein. Nach der Prozession wird ihm das Tugendkränzchen auf dem Marktplatz überreicht, eine besonders Auszeichnung der Stadt Bad Kötzting. Immer an seiner Seite ist die 25-jährige Pfingstbraut Annabell. Die angehende Grundschullehrerin hat sofort zugesagt, als sie von ihrem Bräutigam gefragt wurde.

Reiterprozessionen mit Geschichte

Der Legende nach hatte ein Geistlicher im Jahre 1412 einem Sterbenden in Steinbühl die Sakramente gebracht. Das Allerheiligste ist dabei von mutigen Kötztinger Burschen gegen räuberische Übergriffe geschützt worden.

In der Früh um 8 Uhr morgens beginnt die Reiterprozession. Nach der Pfingstreitermesse in Steinbühl und einer kurzen Rast kehren die Männer wieder nach Bad Kötzting zurück, wo sie in einem Festzug zum Platz vor der Kirche St. Veit geleitet wird. Reiten dürfen beim Pfingstritt nur Männer, die Frauen kümmern sich um das Schmücken der Pferde. In der Kirche St. Veit erhält der Pfingstbräutigam aus der Hand des mitreitenden Kaplans das Tugendkränzchen und langjährige Teilnehmer werden durch die Stadt ausgezeichnet.

Diskutieren Sie mit: Sollten beim Pfingstritt auch Frauen zugelassen werden?

Pfingstroserl, Pferde, Volksfest

Seit Wochen wird auf den Pfingstritt und die damit verbundenen Feierlichkeiten hingearbeitet. Herausgeputzt werden vor allem die Pferde für die Prozession.

Nicht fehlen dürfen das die "Pfingstroserl", der besondere Schmuck der Pferde. Die aus Papier gefertigten Blüten werden in Handarbeit gefaltet, geschnitten und aneinandergehängt. Nur noch wenige Familien in Bad Kötzting stellen diese Papierblüten her. Begonnen mit der Arbeit wird damit schon Anfang des Jahres. Umrahmt werden die Pfingstfeierlichkeiten von einem mehrtägigen Volksfest im Herzen der Stadt. Alle Infos zum Bad Kötztinger Pfingstritt gibt es in einem BR24live.