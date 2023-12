Haus des Monats: Schaudepot in Rotterdam

"The depot" ist eine riesige silberne Salatschüssel im Museumsviertel von Rotterdam. Ein Depot für 150.000 Kunstwerke, ein Gebäude, wie man es noch nicht gesehen hat. Entworfen hat es Winy Maas für das Architekturbüro MVRDV – einen acht Stockwerke hohen, voluminösen Rundbau, in dessen Fassade sich die gesamte Umgebung spiegelt. Mit einem großen begehbaren Dachgarten, auf dem es ein Restaurant gibt und der einen spektakulären Rundblick auf die Stadt ermöglicht.

Mehr als eine Lagerhalle für Kunst

Im Grunde ist "The depot" nichts anderes als eine Lagerhalle für Kunst. Vielleicht ist es aber auch das Museum der Zukunft. Immer mehr Kulturinstitutionen lagern ihre Schätze, die sie in den regulären Ausstellungen nicht zeigen können, einfach, weil man zu viele besitzt, in gut versteckten Bunkern am Stadtrand aus. Winy Maas hat hingegen in Rotterdam ein für alle offenes Schaudepot gebaut, das innovative Lager des Museums Boijmans Van Beuningen.

Die reflektierende Oberfläche ist ein Spiel mit der Umgebung, die der Architekt zeigen wollte, im Sinne eines: Hey, nehmt mich nicht so wichtig, ich bin nur ein Depot, die wirklichen Museen befinden sich um mich herum – ich zeige sie euch als Spiegelung auf meiner Fassade. Die generiert aber zugleich, nicht ganz unbescheiden, einen Wow-Effekt. Denn natürlich versuchen jede und jeder, die vorbeikommen, das eigene Spiegelbild zu entdecken, um danach rund um das Gebäude zu gehen und die Stadt einmal in verzerrter Perspektive zu betrachten, denn die einzelnen Elemente sind alle konvex leicht gekrümmt.