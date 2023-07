Wohnhaus "Wabe" – Leben im Hexagon

Sieht so die Zukunft des Wohnens aus? Schon die Fassade auf dem kleinen Platz an der Den-Haag-Straße in München-Riem wirkt ganz anders als bei gewöhnlichen Häusern: Die Balkone erinnern mit ihrer wabenförmigen Struktur an einen Bienenstock. Kann das sein? Wer die Glasfronten und die dahinterliegenden Wohnungen von außen studiert, ist sich schnell sicher, dass alle hexagonal geschnitten sind, also sechseckig. So sitzt eine Wabe neben und über der anderen, ineinander verschachtelt, eben wie bei den Behausungen der Bienen.

Wabe als Wohnhaus

"Also, die Architektur ist durch den Herrn Haimerl zu uns gekommen, weil – eine Wabe hatten wir uns nicht gewünscht. Aber so ein bisschen ein Highlight an diesem kleinen öffentlichen Platz haben wir uns schon vorgestellt", sagt Yvonne Außmann, die Vorstandsvorsitzende der WOGENO. Sie hat zu einer Begehung der Wabe geladen, die im Moment innen aus- und fertiggebaut wird und im Herbst dieses Jahres bezogen werden soll.

"Wenn man drin ist, merkt man schon viele, viele Qualitäten, finde ich. Also, eine 2-Zimmer-Wohnung mit 50 qm ist eben eine 2-Zimmer-Wohnung mit 50 qm. Aber hier ist das schon eine ziemlich tolle 2-Zimmer-Wohnung mit 50 qm, eben mit einem Gefühl von viel mehr. Weil – man nimmt eben auch den seitlichen Raum wahr, diese Waben-Ecken, das nimmt man mit im Kopf", findet Außmann.

Leben im Sechseck

Man muss drinstehen in einer dieser wabenförmigen Röhren, die zu einem großen Wabenstock zusammenmontiert sind, um sich das wirklich vorstellen zu können. Hier also der Versuch einer Beschreibung: Alle Wabenräume haben eine Breite von rund sechs Metern. Befindet man sich etwa im Wohnzimmer und blickt nach draußen, tut man das durch eine sechs Meter breite Glasfront. Nur läuft die eben rechts und links jeweils spitz zu, weil sich dort die beiden mittigen, spitzwinkligen Innen-Ecken der Wabe befinden. Aber der Raum wirkt, wie Yvonne Außmann das beschrieben hat, tatsächlich größer, als er ist. Weit und luftig.

Möbel? Schwierig.

Und ja – die meisten Wände in der Wabe sind schräg. Noch anders als bei einer Mansarde. Ein Teil des Bodens ist eben und die Decke direkt darüber waagrecht dazu, aber anders als bei normalen Wohnungen beginnen seitlich irgendwann die Schrägen, die sich bei einem Sechseck eben nicht vermeiden lassen. In einem solchen muss man leben wollen.

Wohnen funktioniert dann anders. Mit Möbeln kann man hier nicht einziehen – also hat Architekt Peter Haimerl in Absprache mit der WOGENO spezielle Einbauten für die Wabe konstruiert: Tische, Bänke und Betten, die an die Schrägen angedockt werden können. "Also, wir haben wirklich lange getüftelt, wie man das mit den Möbeln macht, weil eine Grundausstattung ist einfach schon notwendig. Das war nicht ganz einfach", erinntert sich Außmann.