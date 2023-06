Haus des Monats: Studentisches Wohnen im Campus Ro in Rosenheim

Leben, Wohnen und Arbeiten zusammenbringen

Das Campus Ro entstand durch eine Privatinitiative. Der Rosenheimer Rechtsanwalt Peter Astner, zugleich Professor an der Hochschule, wollte etwas schaffen, das mehr ist als nur ein Wohnheim: "Er hat schon immer die Idee gehabt, dass man ein gutes Leben und Wohnen und Arbeiten zusammenbringen muss, auch beim Studieren", erzählt Lore Köster. "Das ist ein Leuchtturmprojekt, bei dem sich die Studenten wohlfühlen. Peter Astner hatte 2013 zusammen mit Studenten schon mal ein Projekt gemacht, eine Masterarbeit, und das haben wir hier wieder einbringen können."

Siegerentwurf von ACMS Architekten aus Wuppertal

Glückliche Umstände kamen zusammen. Doch zunächst fanden Peter Astner und sein Team kein passendes Grundstück. Dann wurde ihnen eines angeboten, auf dem eine alte Lagerhalle aus Beton stand. Eine Firma wollte sie noch für zwei Jahre mieten, was bedeutete: Man hatte Zeit für einen Architektenwettbewerb, was ziemlich einzigartig ist für eine Privatinitiative. 16 Büros aus ganz Europa wurden eingeladen, im August 2020 erfolgte mit dem Siegerentwurf von ACMS Architekten der Spatenstich. Jetzt gilt das Campus Ro als das nachhaltigste Studentenwohnheim Deutschlands, inklusive sozialem Mehrwert.

Nachhaltigkeit auf allen Ebenen

Das neue Prädikat "KlimaKulturKompetenz" der Bayerischen Architektenkammer wurde an das Campus Ro in allen fünf Kategorien vergeben: Energieeffizienz, Klimaanpassung, Flächensparen, Barrierefreiheit sowie Nachhaltigkeit. Im April gab es auch noch den renommierten Balthasar Neumann Preis. Die Jury lobte die Hybrid-Konstruktion mit Holz aus lokalen Wäldern und hohem Vorfertigungsgrad, wodurch "1.250 t CO2 im Vergleich zu einer massiven Bauweise eingespart werden konnten. Positiv wird auch die Nutzung der Altmasse aus dem Bestandsgebäude bewertet." Konkret heißt das: Die alte Lagerhallte wurde geschreddert und das Material verarbeitet.

Was will man mehr? Zudem sind die Appartements erschwinglich, nur – die Warteliste ist lang. Hier will wirklich jeder wohnen.