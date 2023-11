Elegant und minimalistisch: Das Schlossbad Neumarkt

Ein Bad für 50 Millionen

So ein Bad, sagt Weiderer, sei ja ein Ort, "da muss man sich als Mensch wohl fühlen können. Weil man muss sich ja offenbaren sozusagen – entkleiden. Da braucht es eine Raumstimmung." Die haben Diezinger Architekten wunderbar geschaffen, ohne alles zu kacheln – vielmehr mit natürlich wirkenden, nachhaltigen regionalen Materialien.

Die Neumarkter haben ein großartiges Bad bekommen. Das kostete rund 50 Millionen Euro, was nicht überzogen wirkt für eine so volumenhafte und handwerklich anspruchsvolle Anlage. Gelungen ist der Spagat zwischen auserlesenem Ambiente und vernünftigen Eintrittspreisen. Öffentliche Stadtbäder sind in der Regel defizitär – in Neumarkt konnte das durch die beachtliche Saunalandschaft sogar ein bisschen aufgefangen werden, denn für den Eintritt dort zahlt man deutlich mehr als für den normalen Schwimmbadbesuch.