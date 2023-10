Goodbye Chandler: "Friends"-Schauspieler Matthew Perry gestorben

Matthew Perry war jahrelang abhängig

Perry litt jahrelang unter Medikamenten- und Alkoholabhängigkeit und verbrachte mehrere Aufenthalte in Entziehungskliniken. In seiner Autobiografie "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" (Freunde, Liebhaber und die Große Schreckliche Sache), die im vergangenen Jahr erschienen war, schrieb der Schauspieler, er seit 65 Mal durch den Entzug gegangen und habe rund neun Millionen Dollar ausgegeben, um nüchtern zu werden.

Perry wurde im US-Bundesstaat Massachusetts geboren und wuchs in Kanada auf, bevor er nach Los Angeles zog. Seine Mutter war eine kanadische Journalistin, die als Pressesprecherin für den damaligen Regierungschef Pierre Trudeau arbeitete. Perrys Vater war ebenfalls Schauspieler. Bevor sein Sohn sich für den gleichen Beruf entschied, machte er sich im Teenageralter als Tennisstar in Kanada einen Namen.

Fünf Emmy-Nominierungen - aber keinen Preis

In den 1980er-Jahren hatte Perry Gastrollen in Fernsehserien wie "Unser lautes Heim". Seine Rolle in "Friends" war die des sarkastischen und schlagfertigen, aber auch zuweilen unsicheren Chandler. Er wurde fünfmal für den US-Fernsehpreis Emmy nominiert, gewann aber keine der Trophäen. Neben "Friends" spielte Perry in Filmen wie "Fools Rush In - Herz über Kopf" an der Seite von Salma Hayek oder "Keine halben Sachen" mit Bruce Willis mit.

Schauspieler und Fans bestürzt

Schauspielerin Mira Sorvino, die 1994 an der Seite von Perry im Film "Parallel Lives" spielte, schreibt in Online-Diensten: "Oh nein! Matthew Perry! Du liebe, geplagte Seele!" Und: "Mögest Du Frieden und Glück im Himmel finden und alle mit Deinem einzigartigen Witz zum Lachen bringen."