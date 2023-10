"Vierzack" brilliert: FC-Bayern-Angriff versüßt Neuers Rückkehr

Acht Tore hat der FC Bayern München in der zweiten Halbzeit am Samstag (28.10.2023) gegen den SV Darmstadt 98 erzielt. Da bleibt die Frage: Wann ist denn das schon einmal passiert? Oder ist das überhaupt schon einmal passiert in der Fußball-Bundesliga? Die kurze Antwort: Ja und nein. Im Jahr 1982 hat Borussia Dortmund einmal ein 1:1 in der zweiten Halbzeit zu einem 11:1 gemacht. Dass aber bei einem 8:0 nach einer Nullnummer zur Halbzeit alle Tore in der zweiten Hälfte gefallen sind, das gab es noch nicht in der Fußball-Bundesliga.

Insofern durften die Münchner am Samstagabend einen weiteren Rekord in ihre lange Liste der Bestmarken hinzufügen. Daran lag es aber weniger, dass die Bayern diesen Abend als kleinen internen Feiertag verbuchen. Viel mehr lag es daran, dass sie gerade auf beiden Seiten des Fußballfeldes äußerst zufrieden sein können.

Neuer Bundesliga-Rekord für FC-Bayern-Offensive

Da war einerseits die umjubelte Rückkehr des Nationaltorwartes Manuel Neuer. "Ich bin froh, dass ich wieder da bin", sagte er am Sportschau-Mikrofon nach seinem ersten Pflichtspiel seit 331 Tagen. Andererseits ist da diese rekordträchtige Offensivstärke. 34 Treffer nach neun Spielen bedeuten ja ebenfalls einen neuen Bundesliga-Rekord.

Schon vor dem Spiel sagte Tuchel, dass seine vier Offensiven Harry Kane, Leroy Sané, Kingsley Coman und Jamal Musiala derzeit in Topform seien - und er deshalb aktuell auch keinen Startelf-Platz für den hochdekorierten Thomas Müller hat. "Ich bin mir sicher, dass wir ihn brauchen, er bleibt ein wichtiger Spieler", versicherte der Bayern-Coach und fügte hinzu: "Ich bin mir sicher, dass die Gelegenheit kommt, in der er das für uns in dieser Saison noch beweisen wird." Gegen Darmstadt wurde Müller eingewechselt und durfte schließlich noch einmal treffen.

Kane, Sané und Musiala schießen zusammen sieben Tore

Für die restlichen sieben Tore zeichneten sich aber tatsächlich Kane (drei Tore), Sané (zwei) und Musiala (zwei) verantwortlich. Es war in dieser zweiten Halbzeit ein Gala-Nachmittag für Tuchels "Vierzack". Geweckt hatte die Offensivkraft der Trainer selbst, das wollte er hinterher nicht verhehlen: "Wir hatten unsere Probleme, uns an die jeweilige Situation anzupassen und unseren Flow zu finden", erklärte er.

Erst hatte der FCB einen frühen Platzverweis von Joshua Kimmich zu verkraften, dann flogen in der ersten Hälfte auch noch zwei Darmstädter wegen Notbremsen vom Platz. "In der Halbzeit konnten wir uns einmal schütteln und eine klare Ordnung festlegen, die unseren Stärken entspricht."

Halbzeit als Erweckungserlebnis für Tuchels "Vierzack"

Gerade Sané hat Tuchel in den vergangenen Monaten zu einem Weltklasse-Angreifer geformt und Musiala knüpft so langsam wieder an die Form vor einem Jahr an. Und ja, der 100-Millionen-Zugang Harry Kane, der am Samstag das 1:0 erzielte und seit seiner Ankunft nun Woche für Woche trifft, fügte dieses Mal eben drei Tore und eine Vorlage zu seinem Konto hinzu.

Zwölf Saisontreffer in der Bundesliga, das schlägt nur der aktuell verletzte Stuttgarter Serhou Guirassy (14). "Gut, dass er getroffen hat", sagte schließlich auch Tuchel bei "Sky". "Es hilft einem Torjäger in einem neuen Klub nichts mehr als Tore."

Eines davon schoss Kane von hinter der Mittellinie aus. "Ich habe das schon ein paar Mal probiert in meiner Karriere", sagte er: "In einem Ligaspiel habe ich zum ersten Mal so getroffen." Noch eine Premiere also, es passte zum gelungenen Münchner Nachmittag samt Neuers Comeback und acht Treffern für die Münchner Anhänger in der eigenen Arena.