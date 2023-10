"Herzbube mit zwei Damen": US-Schauspielerin Somers gestorben

Die amerikanische Schauspielerin Suzanne Somers ist tot. Somers starb am Sonntagmorgen im Alter von 76 Jahren in Palm Springs im US-Bundesstaat Kalifornien - einen Tag vor ihrem Geburtstag, wie ihre Familie über ihren Sprecher R. Couri Hay mitteilte. Ihr Ehemann Alan Hamel, ihr Sohn Bruce und weitere Angehörige seien bei ihr gewesen. Somers wurde international bekannt mit der Sitcom "Herzbube mit zwei Damen" und spielte später eine Hauptrolle in der Serie "Eine starke Familie" an der Seite von Patrick Duffy.

Somers starb einen Tag vor ihrem 77. Geburtstag

"Ihre Familie war versammelt, um ihren 77. Geburtstag am 16. Oktober zu feiern", heißt es in der Mitteilung. "Stattdessen werden sie ihr außergewöhnliches Leben feiern und wollen ihren Millionen von Fans und Anhängern danken, die sie innig geliebt haben." Somers litt viele Jahre lang an Brustkrebs. Im Juli schrieb sie auf Instagram, der Krebs sei zurückgekehrt. Sie wolle jetzt wieder ihre Kampfmontur anlegen und gegen den Krebs in den Krieg ziehen, sagte sie damals in einer Fernsehsendung. "Das ist ein vertrautes Schlachtfeld für mich und ich bin sehr zäh."

Schauspielerin erlag Krebsleiden

Somers erhielt die erste Krebsdiagnose im Jahr 2000 und hatte später auch Hautkrebs. Sie sah sich einiger Kritik etwa von der Amerikanischen Krebsgesellschaft ausgesetzt, weil sie sich in Büchern und bei Talkshow-Auftritten gegen den Einsatz von Chemotherapien aussprach. Stattdessen pflegte sie einen chemiefreien und ökologischen Lebensstil, um die Erkrankungen zu bekämpfen, wie sie sagte.

Somers war in den 70er-Jahren in vielen Fernsehserien und Filmen zu sehen, darunter "Detektiv Rockford – Anruf genügt", "Calahan" und "Der Sechs-Millionen-Dollar-Mann". Ihre bekannteste Rolle war die in "Herzbube mit zwei Damen", die von 1977 bis 1984 beim Sender ABC ausgestrahlt wurde. Sie spielte auch die Mutter Carol in der bis 1998 ausgestrahlten Serie "Eine starke Familie".

"Herzbube mit zwei Damen"

"Herzbube mit zwei Damen" wurde in den 90er-Jahren auch im deutschen Privatfernsehen gesendet. In der Serie über eine ungewöhnliche Wohngemeinschaft war sie als schrullige Blondine an der Seite von John Ritter und Joyce DeWitt zu sehen. Ihre Figur zu kreieren, sei "eine intellektuelle Herausforderung" gewesen, erzählte sie im Jahr 2020 in einem TV-Interview.

Sie habe sich gefragt, wie sie die Figur "sympathisch und liebenswert" erscheinen lassen könne, denn "dumme Blondinen sind nervig". Sie habe ihr schließlich "einen Moralkodex gegeben", so Somers, die selbst in schwierigen Verhältnissen in Kalifornien aufgewachsen war. Sie habe sich vorgestellt, dass ihre Figur die Kindheit verkörpert, "die ich gerne gehabt hätte". Als sie später forderte, genauso viel Gage wie ihr männlicher Kollege Ritter zu bekommen, wurde sie aus der Serie geschrieben.

Mit Informationen von AP.