Gendern: Richtig oder falsch?

Die Debatte

Gendergerechte Sprache gilt in Deutschland als umstritten. Konservative und rechte Parteien wittern in ihr einen "Genderzwang" und sprechen von "Umerziehung", andere befürchten eine schwerer verständliche Sprache oder ihre Verunstaltung. Offizielle Entscheidungen zum Thema gibt es in drei Parteien, nämlich bei Grünen, Linkspartei und AfD. Die Grünen haben bereits 2015 eine Sprachrichtlinie eingeführt, die geschlechtergerechte Sprache fördert. Im Jahr 2017 beschlossen die Linken, die Verwendung des Gendersterns einzuführen. Die AfD hingegen steht dem Gendern laut Grundsatzprogramm ablehnend gegenüber.

FDP und SPD haben auf Bundesebene keine Beschlüsse oder Anweisungen zum Umgang mit geschlechtsneutraler Sprache. Die FDP lehnt eine Verpflichtung zum Gendern ab und betont, dass es freiwillig sei. Die Verwendung von geschlechtsneutraler Sprache bei der SPD wird ebenfalls als freiwillig angesehen. Die CDU sprach sich beim Parteitag im Juni per Beschluss gegen "Gender-Sprache" in Behörden, Schulen, Universitäten und im öffentlich-rechtlichen Rundfunk aus. Demnach soll keine "grammatikalisch falsche Gender-Sprache" verwendet werden. CDU-Chef Friedrich Merz sieht im Gendern einen Grund für das aktuelle Umfrage-Hoch der AfD: "Mit jeder gegenderten Nachrichtensendung gehen ein paar hundert Stimmen mehr zur AfD", schrieb er in seinem Newsletter.

Die Vorgaben

Das Bundesgleichstellungsgesetz gibt vor, dass alle Stellen der Bundesverwaltung die Gleichstellung zwischen Frauen und Männern sprachlich zum Ausdruck bringen sollen. Diese Vorschrift richtet sich ausdrücklich nicht an Privatpersonen. Zuletzt geändert worden ist das Gesetz übrigens von der vorigen Bundesregierung, auch unter Beteiligung der CSU. Ebenfalls aus Vor-Ampel-Zeiten stammt die Vorgabe in der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien (GGO), dass Gesetzentwürfe "die Gleichstellung von Frauen und Männern sprachlich zum Ausdruck bringen" sollen.

Mitte September 2021 - also in der Endphase der Großen Koalition - schickte die damalige Bundesfrauenministerin Christine Lambrecht (SPD) an das Kanzleramt, die Bundesministerien und weitere Behörden die Empfehlung, auf Gendersternchen, Unterstrich und Binnen-I zu verzichten. Die aktuelle Frauenministerin Lisa Paus (Grüne) verwendet beispielsweise auf Twitter das Gendersternchen, in Pressemitteilungen des Ministeriums oder Gesetzentwürfen wird darauf aber nicht zurückgegriffen.

In Bayern hat das Innenministerium für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Behörden eine Broschüre zur "bürgernahen Sprache in der Verwaltung" veröffentlicht. "Machen Sie die unterschiedlichen Geschlechter auch sprachlich sichtbar", heißt es darin. "Vermeiden Sie es, andere Geschlechter 'mitzumeinen', 'hineinzudenken' oder gar in eine Fußnote zu verbannen." Eine klare Absage an das generische Maskulinum. Die Broschüre empfiehlt stattdessen Paarformen ("Schülerinnen und Schüler"), geschlechtsneutrale Ausdrücke ("die Mitglieder") und Geschlechtsabstraktionen ("die Lehrerschaft", "das Lehrerkollegium"). Weiter heißt es: "Verwenden Sie bitte keine Schrägstriche, Klammern, großes 'Binnen-I' oder Sternchen."

Übrigens: Im Bayerischen Rundfunk gibt es keine einheitlichen Vorgaben zum Gendern. 2021 hat die Geschäftsleitung beschlossen, dass Redaktionen - unter Berücksichtigung bestimmter Grundsätze - jeweils eine eigene Entscheidung für ihren Bereich treffen können, je nach den Erwartungen ihrer jeweiligen Zielgruppe.

Die Relevanz

In der breiten Öffentlichkeit blickt man mit einem überraschenden Desinteresse aufs Thema: Für fast zwei Drittel der Menschen spielt gendergerechte Sprache laut einer aktuellen Umfrage von Infratest Dimap im Auftrag des WDR kaum oder gar keine Rolle. 41 Prozent der Befragten gaben an, dass ihnen das Thema "gar nicht" wichtig sei. Gefragt nach ihrer Zustimmung oder Ablehnung gegenüber geschlechtsneutraler Sprache gaben 41 Prozent an, diese in Zeitungen, Internet und Apps gut zu finden, mit Blick auf Radio, Fernsehen und Podcasts sind es ebenfalls 41 Prozent. Die Doppelnennung, also etwa "Lehrer und Lehrerinnen" finden zwei Drittel der Befragten gut. Worttrennungen durch Striche, Sterne oder Doppelpunkte befürworten nur 35 Prozent der Befragten. Und: Das Thema, das mehr polarisiert als bei einer früheren Umfrage im Jahr 2020, ist jüngeren Menschen wichtiger als älteren Menschen.