Schlaganfall-Netzwerk Südostbayern: 20 Jahre schnelle Hilfe

Über 10.000 Schlaganfall-Patienten werden so jährlich in Südostbayern behandelt. Und es werden immer mehr, sagt Professor Ralf Linker. Er ist ärztlicher Direktor an der Klinik und Poliklinik für Neurologie der Universität Regensburg am Bezirksklinikum Regensburg. "Es ist eine Alterserkrankung und nach den Krebserkrankungen die häufigste Ursache in Deutschland für Tod oder schwere Behinderungen vor allem in höherem Lebensalter."

TEMPiS stopft Versorgungslücken auf dem Land

Und obwohl es immer mehr Schlaganfälle gibt, fehlt es auf dem Land noch immer an neurologischer Expertise. TEMPiS stopft hier seit zwei Jahrzehnten Versorgungslücken und reagiert auf den medizinischen Fachkräftemangel auf dem Land. In Schwandorf wurden Schlaganfallpatienten zwar auch schon vor TEMPiS behandelt. Aber: Bis jetzt ging das nicht 24 Stunden täglich an sieben Tagen in der Woche und häufig auch nicht so schnell und umfangreich wie jetzt.

Behandlungserfolg durch TEMPiS wissenschaftlich nachgewiesen

Im Netzwerk sind neben Ärzten und Pflegern auch Sprach-, Ergo- und Physiotherapeuten. Sie sorgen dafür, dass Schlaganfallpatienten möglichst schnell wieder in ihren Alltag zurück können. Alle, die im TEMPiS-Netzwerk arbeiten, werden regelmäßig weitergebildet, um auf dem aktuellsten Forschungsstand zu bleiben.

Die Arbeit wird auch wissenschaftlich begleitet. Die Zahlen sprechen für sich: Eine Studie hat ergeben, dass die Wahrscheinlichkeit für schwere Behinderung oder Tod nach einem Schlaganfall um zehn Prozent geringer ist, wenn Patienten in einer TEMPiS-Klinik anstatt auf einer anderen Station versorgt wurden. "Zehn Prozent sind ein Riesenerfolg, das schaffen viele Medikamente bei uns in der Neurologie gar nicht", sagt Linker.