Fluch oder Segen? Ausstellung über Großprojekte in Regensburg

In einer Ecke des Ausstellungsraums ist ein großes Foto aufgespannt. Es zeigt eine kleine Kapelle mit spitzem Turm, dahinter ein Wald. Eigentlich ein typisches bayerisches Postkartenmotiv, wäre da nicht noch etwas anderes zu sehen: Baucontainer, Gerüste, große Betonpfeiler. Das Foto zeigt den Bau der sogenannten Isental-Autobahn. Ein umstrittenes Großprojekt, über das jahrelang erbittert gestritten wurde. Davon zeugt auch ein meterlanges Regal mit dutzenden Aktenordnern. Sie enthalten die Gerichtsakten zum Projekt, in denen die Besucher der Ausstellung "Ois anders: Großprojekte in Bayern 1945 – 2020" im Regensburger Haus der Bayerischen Geschichte aktiv stöbern können.

Auf große Pläne folgt oft großer Protest

Rund ein Dutzend Großprojekte von der Nachkriegszeit bis in die jüngere Vergangenheit thematisiert die Ausstellung. Was schnell klar wird: Großprojekte sorgen fast immer für Streit. Beim Münchner Flughafen ist beispielsweise ein Demonstrant in Lederhose zu sehen, der in München noch mit seinem Jagdgewehr gegen einen möglichen Standort protestieren konnte. Beim Main-Donau-Kanal wird eine Dokumentation des Bayerischen Rundfunks gezeigt, in der Luftaufnahmen die Naturzerstörungen beim Bau der Wasserstraße deutlich machen.

Sorge um ursprüngliches Bayern

Überhaupt ist die Sorge um Natur und Landschaft häufig ein Argument der Gegner von Großprojekten. Doch selbst beim wohl größten bayerischen Naturschutzprojekt, dem Nationalpark Bayerischer Wald, war der Widerstand lange enorm, wie Aufnahmen und Redebeiträge von Protestveranstaltungen zeigen. Auf der anderen Seite sollen die Großprojekte Fortschritt und Wohlstand bringen. Wie beispielsweise die Ansiedlung von Firmen und der Universität in der "Boomtown" Regensburg, wie es in der Ausstellung heißt.