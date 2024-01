Über eine Million Besucher im Haus der Bayerischen Geschichte

Das Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg hat am Mittwoch über eine Million Besucher verzeichnet. Symbolisch wurde die 1.050.000 Besucherin geehrt: Birgit Kulidzan unterrichtet am Staatlichen Berufsschulzentrum Regensburger Land und war mit ihrer zehnten Klasse vor Ort.

Fünf Jahre freier Eintritt für Rekord-Besucherin

Am Eingang überraschte das Museum die Gruppe und ehrte Kulidzan stellvertretend für die ganze Klasse. Sie erhielt einen Gutschein für fünf Jahre freien Eintritt und kann somit in den nächsten Jahren noch mit einigen Schulklassen wiederkommen. Dazu bekam sie außerdem einen Gutschein für das Restaurant des Museums.

In diesem Jahr: Fünfjähriges Bestehen des Museums

An der Ehrung nahmen unter anderem Markus Blume, Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, Getrud Maltz-Schwarzfischer (SPD), Oberbürgermeisterin von Regensburg und Richard Loibl, der Direktor des Hauses der Bayerischen Geschichte teil. Das Museum der Bayerischen Geschichte feiert dieses Jahr fünfjähriges Bestehen.

Blume: "Erleben, warum Bayern so faszinierend ist"

"In dieses Museum gehen die Schülerinnen und Schüler freiwillig rein, weil es hier keine verstaubte Ecke gibt, sondern weil man an jeder Ecke erleben kann, warum Bayern so faszinierend ist", sagte Blume. Auch Regensburgs Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer freute sich über die mehr als eine Million Besucher im Museum. "Das zeigt: Es war damals genau die richtige Entscheidung, uns dieses Museum zu geben", sagte die Oberbürgermeisterin.