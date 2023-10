Halloween-Fieber: Wie das Gruselfest den Fasching toppt

"Halloween hat eine klare Formensprache, ist ganz einfach erkennbar", sagt der Kulturwissenschaftler Gunther Hirschfelder. "Es ergibt gute Bilder, wenn man sich nur ein bisschen verkleidet. Wir sagen heute, es ist 'instagrammable' – und in einer Gesellschaft, in der die Menschen permanent versuchen, Bilder von sich zu machen, ist Halloween ein Geschehen, das einfach in diese Zeit passt."

"Wir wollen Bilder von uns machen"

Hirschfelder lehrt an der Universität Regensburg. Er verweist auf eine zunehmende Karnevalisierung der Gesellschaft seit der Wende zum 21. Jahrhundert. "Wir sind eine zunehmend visuelle Gesellschaft geworden", sagt er, "wir wollen Bilder von uns machen. Da liegt kaum etwas näher, als sich zu verkleiden. Und in einer Zeit, in der wir immer normierter werden, wollen wir aus Normbildern ausbrechen, jemand anderes sein, schlüpfen in eine andere Rolle – da bieten sich Fasching und auch Halloween wunderbar an."

Aber reicht das allein aus, um die Popularität des Geisterfestes zu erklären? Der bayerische Einzelhandel erwartet dieses Jahr an Halloween rund 77 Millionen Euro Umsatz im Zusammenhang mit dem Fest – mehr als zu Fasching.

Halloween profitiert von der herbstlichen Dunkelheit, vom Rückzug der Natur. Umso stärker sucht der Mensch das Leben, das Feiern in Gemeinschaft, ein letztes Aufbäumen vor dem Winter.

"Kultur ist immer erfolgreich, wenn sie in eine Lücke stößt"

"Kein Wunder, dass es besonders auf der Nordhalbkugel des Planeten so attraktiv ist", sagt Hirschfelder, "vor allem in den USA, ganz stark in Kanada und inzwischen auch bei uns, da gibt es ein gewisses Bedürfnis, Zeit miteinander zu verbringen. In der Vormoderne hatten wir Spinnstuben, hatten wir dörfliche Gemeinschaftszusammenkünfte, hatten wir eine starke Festbegleitung im Herbst, besonders im Trauermonat November. Mit dem Wegfallen vieler älterer Muster ist eine Art kulturelles Vakuum entstanden – und Kultur ist immer erfolgreich, wenn sie in eine Lücke stößt."

Sakrales, religiöses tritt in den Hintergrund. Unsere Kultur tendiert immer stärker zu einer einfacher lesbaren Jahreszeitensymbolik wie zum Kürbis, so Hirschfelder. Denn diese Bilder sind leichter vermarktbar. Und was vermarktbar ist, wird in Zeiten des Kapitalismus kulturell bedeutend. Übrigens – von wegen Wurzeln von Halloween: Der angeblich uralte, irisch-keltische Ursprung ist für Hirschfelder bisher nur ein gern zitiertes, anschauliches Narrativ, das dem Markt in die ausgestreckten Hände spielt.

Keltisch? Ja, womöglich...

"Wir wissen aus der keltischen Zeit in Irland so gut wie gar nichts", sagt der Regensburger Professor, "die wenigen Sätze, die wir aus der Antike, aus dem ersten nachchristlichen Jahrhundert und aus dem Frühmittelalter haben, die reichen bei weitem nicht, auch nur annähernd abzuschätzen, wie die Ursprünge von Halloween gelegen haben." Ab dem Mittelalter wird dann die Quellenlage etwas besser: Ein irischer Ursprung ist belegbar, ein keltischer nicht. "Das uralte Keltische ist für uns nur eine imaginierte Referenzfolie, die sagt tatsächlich mehr über unsere Sehnsüchte nach etwas Altem aus als über eine echte Geschichte – aber es ist ein schönes Dekorationsmotiv."

Und die schön geschmückten Schaufenster bieten willkommene Ablenkung vom aktuellen Weltgeschehen, das sich über die anderen visuellen Kanäle zwischen die Kürbisse mischt und uns daran erinnert, was echter Grusel ist. "Bräuche können Sicherheits- und Kontinuitätsmechanismen sein – indem wir weiterfeiern", sagt Hirschfelder. "In Krisenzeiten brauchen wir die Bräuche mehr als in Friedenszeiten."