München soll Pumuckl-Ampelmännchen bekommen

In München könnte einem bald ein bekannter Klabautermann auf Fußgängerampeln begegnen. Wie die Münchner "Abendzeitung" berichtet, setzt sich der Bezirksausschuss (BA) Altstadt/Lehel dafür ein, an drei Lichtanlagen im Stadtteil Lehel der Erfinderin des Pumuckls, Ellis Kaut (1920-2015), ein Andenken zu setzen. Dafür soll der freche Kobold mit dem roten Haar an drei Kreuzungen in Erscheinung treten – ähnlich den gleichgeschlechtlichen Pärchen an Ampeln im Gärtnerplatzviertel.

Pumuckl im Gehen und im Stehen

Laut BA-Antrag sollen es die Ampeln an den Kreuzungen Robert-Koch-Straße/Sternstraße, Liebigstraße/Triftstraße und Maximilianstraße/Widenmayerstraße/Steinsdorfstraße sein, die umgestaltet werden – mit Pumuckln, die gehen oder stehen. Die Figur werde in Absprache mit der Grafikerin Barbara von Johnson entwickelt, heißt es in dem interfraktionellen Antrag.

Lehel ein bedeutender Ort für Pumuckl

In der Begründung wird darauf verwiesen, dass es Ampeln mit speziellen Motiven bereits in anderen Städten gebe. So seien etwa in Mainz die Mainzelmännchen zu sehen, in Stuttgart Äffle und Pferdle, in Hameln der Rattenfänger und in Emden Otto Waalkes.

Für das Lehel spiele aufgrund der Fernsehfilme die Figur des Pumuckl eine bedeutende Rolle. Der Kameraflug über die Dächer des Stadtviertels und die Schreinerei in einem Innenhof, in der Pumuckl bei Meister Eder seine Heimat gefunden hatte, seien prägend für jede Folge der Pumuckl-Serie gewesen.

Ampeln nahe einer Grundschule

Die konkreten Kreuzungen hat der BA auch deshalb ausgewählt, um Kindern eine Freude zu machen: Sie liegen nicht nur nahe an den damaligen Drehorten, sondern auch auf dem Schulweg der Kinder der Leheler Grundschule St. Anna.

Laut Abendzeitung zeichnet sich bereits eine "sehr deutliche" Mehrheit für die Pumuckl-Ampelmännchen im Rathaus ab. Es werden sogar weitere Standorte ins Spiel gebracht, so schlägt SPD-Fraktionschef Christian Müller vor, Pumuckl-Ampeln auch in Obermenzing aufzustellen, wo Ellis Kaut gelebt habe und auch begraben sei.

Fragt sich nur, ob man auch die gewitzten Gedichte des Kobolds hören wird, wenn man an der Ampel wartet.