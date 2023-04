Artikel mit Video-Inhalten

> BR24 Retro: Gustl Bayrhammer zum 30. Todestag

Gustl Bayrhammer hatte als Schauspieler ein vielfältiges Repertoire, am bekanntesten ist er aber für die Rolle des Meister Eder im "Pumuckl". Sieben Jahre arbeitete er mit Regisseur Ulrich König in München an der Kultserie.