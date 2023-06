Filmfest München eröffnet: Hoffnung und auch ein bisschen Wehmut

Am Freitagabend hat die Jubiläumsausgabe des Filmfests München eröffnet. "Ich wünsche mir ein Publikum, das sich auch Filme zumutet, die vielleicht nicht so einfach sind auf den ersten Blick", sagte Regisseurin Doris Dörrie bei der Eröffnung des Festivals am Freitagabend. Die 68-Jährige erinnert sich an Filme des nun 40-jährigen Festivals, die sie sonst nicht entdeckt hätte. Das seien zum Großteil asiatische Filme, beispielsweise aus Korea, China oder Thailand gewesen. Die Regisseurin sitzt in diesem Jahr in der Jury des Festivals: "Daher freue ich mich auf alle Filme dieser großartigen Reihe des internationalen Kinos."

Ferres: "Kino wird wieder ganz große Relevanz bekommen"

Trotz des immensen Erfolgs des Streamings glaubt Schauspielerin Veronica Ferres fest an die Zukunft des Kinos. "Ich glaube, dass das Kino wieder eine ganz große Relevanz bekommen wird und ich glaube einfach an das Erlebnis im Kino", sagte sie bei der Eröffnung. Streaming habe unsere Welt vielfältiger gemacht. Es sei toll und wichtig, "aber das Kino hat auch seinen Platz."

Sie teilte auch eine ganz besondere Erinnerung an das Filmfest. In einem Jahr habe sie einen "Tatort" gedreht und sei direkt vom Set "mit dreckigen Schmuddelklamotten" zur Filmfest-Eröffnung gefahren. "Ich hab mir im Auto das Abendkleid angezogen. Und die Augen des Taxifahrers, die habe ich nicht vergessen."

Melles: "Hannelore Elsner fehlt"

Ein bisschen Wehmut war auf dem Sommerfestival allerdings auch zu spüren: Schauspielerin Sunnyi Melles verbindet das Filmfest München besonders mit der verstorbenen Hannelore Elsner. "Sie fehlt mir heute, sie hat so viel getan für Film und Fernsehen", sagte die 64-Jährige. Das letzte Erlebnis mit Elsner sei der Film "Der große Rudolph" gewesen, der 2018 am Filmfest München Premiere gefeiert hatte.

Beim diesjährigen Festival freue sie sich besonders auf den Eröffnungsfilm "The Persian Version". Für Melles sei das Kino-Publikum besonders wichtig. "Dieser Respekt und das Interesse der Zuschauer, dafür lebst du ja." Die Schauspielerin kam in Begleitung ihrer 26-jährige Tochter Leonille Prinzessin zu Sayn-Wittgenstein.

Außerdem gibt es noch einen Abschied: Diana Iljine, verabschiedet sich nach der 40. Ausgabe des Festivals zum 1. Oktober als Leiterin, nach zwölf Jahren.

147 Filme aus der ganzen Welt beim diesjährigen Festival

Das Filmfest läuft bis zum 1. Juli und zeigt 147 Filme aus aller Welt. Auch viele Ehrengäste werden erwartet wie die Schauspielerin Barbara Sukowa. Sie stellt ihren neuen Film "Dalíland" vor und erhält den Ehrenpreis CineMerit Award. Die Retrospektive ist der österreichischen Regisseurin Jessica Hausner gewidmet und die Hommage der Künstlerin Shu Lea Cheang.

Mit Informationen von dpa