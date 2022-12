Oberbayerischer Kulturpreis für Rosenmüller und "Sternschnuppe"

Duo Sternschnuppe: Anspruchs- und humorvolle Kindermusik

Das Kindermusik-Duo Sternschnuppe biete Kultur und Kreativität auf hohem Niveau, so Bezirkstagspräsident Mederer. Davon profitierten alle Generationen, nicht nur die jüngste. Sternschnuppe verbinde Kinder, Eltern und Großeltern durch die Lust am Singen und Hören von Liedern, die Traditionelles und Neues in sich vereinen. Die Gruppe Sternschnuppe wurde 1993 gegründet. Sie besteht aus dem Kabarettisten und Liedermacher Werner Meier und der freischaffenden Künstlerin Margit Sarholz, die auch privat ein Paar sind. Maier wuchs in einem Bauernhof in Reichertsheim im Landkreis Mühldorf auf. Sarholz stammt hingegen aus dem hessischen Nassau.

Große Bandbreite der Kultur in Oberbayern

Ob moderner Heimatfilm oder Kinderlieder: Marcus H. Rosenmüller und das Duo Sternschnuppe zeigten die große Bandbreite der Kultur in Oberbayern und wirkten mit ihrem Schaffen weit über die Grenzen der Region hinaus, so Mederer weiter.

Den Oberbayerischen Kulturpreis vergibt der Bezirk Oberbayern seit 1980 jährlich an Persönlichkeiten, die sich um das kulturelle Leben in der Region verdient gemacht haben. Der mit jeweils 5.000 Euro dotierte Preis wird 2023 in Kloster Seeon verliehen.