Ärger um Schimpfwort: Deutscher ESC-Song muss geändert werden

"No one gives a shit about what's soon to come", singt Isaak, der Deutschland beim Eurovision Song Contest (ESC) vertreten wird, in seinem Song "Always On The Run". Das Wort "Shit" darf während des Wettbewerbs am 11. Mai in Malmö allerdings nicht die Lippen des aus dem ostwestfälischen Porta Westfalica stammenden Sängers verlassen. Denn Kraftausdrücke, ganz gleich wie harmlos sie uns erscheinen mögen, sind beim ESC verboten.

Isaak und sein Team haben aber schon eine Lösung für das Problem gefunden: Es komme "dann irgendwie so ein 'sch …' oder so," sagte der 28-Jährige laut "schlager.de". "Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wir haben es auch zensiert. Das kriegen wir hin, kein Problem." Im ESC-Video des Sängers auf YouTube ist das Schimpfwort bereits stummgeschaltet.