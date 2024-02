Adele: Jetzt zehn Konzerte in München - so kommen Sie an Tickets

Ursprünglich waren vier Konzerte angekündigt. Jetzt hat der Veranstalter Live Nation bekannt gegeben, was bereits vermutet worden war: Für insgesamt zehn Konzerte kommt Adele nach München. Fans können sich auf Shows am 2., 3., 9., 10., 14., 16., 23., 24., 30. und 31. August freuen. Die Sängerin spielt damit an jedem Wochenende im August in Riem.

Es gibt mehrere Wege, um an Tickets zu kommen. Über die Webseite der Künstlerin war die Registrierung für den Vorverkauf bis zum 5. Februar um 18 Uhr möglich. Am heutigen Dienstag (6. Februar) erhalten alle, die sich registriert haben, einen Link. Darüber können die Tickets dann ab Mittwoch (7. Februar) um 10 Uhr für die Termine am 2., 3., 9. und 10. August gekauft werden. Um 14 Uhr beginnt der Vorverkauf für den 14., 16., 23. und 24. August. Für die letzten beiden Termine am 30. und 31. August können Fans ab 18 Uhr Karten kaufen.

Der Veranstalter weist darauf hin, dass die Registrierung nicht automatisch ein Ticket garantiert. Wer Kunde oder Kundin bei Telekom oder RTL+ ist, kann ab dem 8. Februar um 10 Uhr Tickets kaufen. Auf dem Portal Ticketmaster beginnt der Vorverkauf am selben Tag um 14 Uhr. Der allgemeine Vorverkauf startet am 9. Februar um 10 Uhr.

Großer Ansturm bei den Registrierungen

Veranstalter Marek Lieberberg von Live Nation zeigte sich bereits vergangene Woche zufrieden und kündigte an, Kapazitäten für mehr als die vier angekündigten Konzerte zu haben. Im Gespräch mit BR24 sagte er: "Es gibt jetzt schon mehr Registrierungen als bei Adeles Konzerten im Hyde Park und in Las Vegas." Der Ansturm spiegele das "internationale Interesse" an den Konzerten wider. Aufgrund der "einzigartigen Nachfrage" habe sich der Veranstalter für die Zusatztermine entschieden. Mehr als 2,2 Millionen Fans hätten sich für den Vorverkauf registriert.

Dass der Ansturm auf die Tickets groß wird, zeigen Ticketverkäufe bei ähnlich großen Acts. Der Presale bei Coldplay im vergangenen Jahr sorgte für Frust bei den Fans. Auch die Karten für Taylor Swift in München waren innerhalb weniger Minuten ausverkauft.

Erstes Adele-Konzert seit langem

Ein weiterer Grund für den Ansturm: Adele hat 2016 ihr letztes Konzert auf dem europäischen Festland gegeben. Viele Fans aus ganz Europa dürften daher auch den weiten Weg nach München antreten, um den Star live zu sehen.

Laut dem Veranstalter reichen die Ticketpreise von 74,90 bis 419,90 Euro, je nach Kategorie. Ob und in welchem Rahmen es VIP-Tickets geben wird, ist noch offen.