EM-Song: Bayerische Sängerin Leony wehrt sich gegen Kritik

Petition für Torhymne "Major Tom" – ohne Erfolg

In der Debatte geht es vielen Usern insbesondere um das Musikstück, das ertönt, wenn ein Tor geschossen wird: die sogenannte Torhymne. Fans der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hatten zuletzt in einer Online-Petition gefordert, bei Toren des Teams den 80er-Jahre-Hit "Major Tom" von Peter Schilling zu spielen. Das Lied war im Kontext der Nationalmannschaft zuletzt oft zu hören, weil es in Werbevideos zu den neuen Trikots gespielt wird. Zudem tauchten in den sozialen Medien Clips auf, in denen vergangene DFB-Tore mit dem Song unterlegt wurden. Beim Testspiel des DFB gegen die Niederlande wurde "Major Tom" daraufhin nach einem Treffer gespielt.

Allerdings sind die Tor-Jingles bei der EM für alle Teams gleich und Bestandteile des offiziellen Songs, wie die UEFA kürzlich auf Anfrage der Sportschau (externer Link) mitteilte. Leony erklärte, man werfe ihr seit einigen Tagen vor, Schuld daran zu sein, dass die Wahl nicht auf "Major Tom" gefallen sei. "Da kann ich doch nichts dafür, Leute!", entgegnete die Oberpfälzerin.

Leony auch als Songwriterin im Musikgeschäft

Leony, die bürgerlich Leonie Burger heißt, verschaffte sich in den vergangenen Jahren Achtung mit eigenen Songs, aber auch als Songwriterin für andere Künstlerinnen und Künstler. 2014 begann ihre musikalische Karriere, als sie als Teil der Band "Unknown Passenger" an der Live-Castingshow "Rising Star" teilnahm. Die Band löste sich auf - Leony machte als Solokünstlerin weiter. Erste professionelle Songs entstanden 2016 in Schweden,

Ihren ersten großen Erfolg feierte die in Cham geborene Sängerin 2021 mit "Faded Love". Mit ihrem Song "Remedy" führte sie 2022 erneut acht Wochen lang die Deutschen Airplaycharts, also die Liste der meistgespielten Lieder im Hörfunk, an.

Mit Informationen von dpa