"Major Tom" - Gegen die Niederlande Torhymne, aber nicht zur EM

Mit einem überzeugenden Sieg über Frankreich und einem Werbespot für das neue Auswärtstrikot der Männer hat der DFB für einen ungeahnten Hype im Internet gesorgt. Rund 70.000 Fans fordern aktuell in einer Onlinepetition, dass der Song "Major Tom" von Peter Schilling die Torhymne der Fußballnationalmannschaft bei der kommenden Heim-EM im Sommer werden soll. Allerdings schob die UEFA dem sofort einen Riegel vor. Welche Chancen hat das Lied nun überhaupt noch?

"Major Tom" als Torhymne gegen die Niederlande

"Die Torjingle bei der EURO sind für alle Teams gleich und Bestandteile des offiziellen Songs der UEFA EURO 2024", teilte die UEFA auf Anfrage der Sportschau (Externer Link) am Montag mit. "Darüber hinaus können die teilnehmenden Nationalverbände Vorschläge für Lieder zum Warm-Up und nach Abpfiff einreichen", hieß es. Hat der Song also doch noch eine Chance?

Tatsächlich gibt es eine Art Präzedenzfall. 2018 veranstaltete der DFB eine Umfrage, bei der sich die aktuelle Torhymne, "Kernkraft 400" von Zombie Nation, durchsetzte. Damals unter anderem gegen Queen und Shakira. Der DFB scheint für die Wünsche der Fans also durchaus ein Ohr zu haben. Nach übereinstimmenden Medienberichten hat sich der Verband auch diesmal offen gezeigt und will die Hymne nun bei einem Torerfolg im Freundschaftsspiel gegen die Niederlande spielen.

Internethype um 80er-Jahre Hit

Im Internet überbieten sich die Fans gegenseitig mit Begeisterung für den Song. "Wir brauchen Major Tom als Torhymne bei der Heim-EM egal wie es wäre so krank", schreibt ein Nutzer auf X. Ein anderer schwärmt auf TikTok: "Das schweißt Fußballdeutschland zusammen".

Mit dieser Dynamik habe er nicht gerechnet", erklärte Sänger Schilling. Er wünsche sich, dass sich "dieser Traum vieler Fans und auch von mir tatsächlich erfüllen lässt". Sogar die Münchner Polizei nahm auf Instagram Bezug auf den Song. Nationaltrainer Julian Nagelsmann bremste die Euphorie dagegen eher. "Ich bin ehrlich: Ich schreie bei einem eigenen Tor immer so laut, dass ich die Musik sehr spät wahrnehme", sagte Nagelsmann vor dem Klassiker gegen die Niederlande am Dienstag.

Was macht eine gute Torhymne aus?

Was den Song zu so einer guten Torymne macht? Der Initiator der Petition, Max Kirchi, erklärte: "Es ist dieses Gefühl von Aufbruch, eine Stimmung, bei der man mitgehen möchte und Euphorie verspürt". Und Florian Senfter, Mitbegründer von Zombie Nation, erklärte der Süddeutschen Zeitung (Externer Link) 2019 bezüglich der aktuellen Torhymne, sie passe schon sehr gut zum Sport: "Eine Siegeshymne, wie ein Maori-Schlachtruf. Das hat was Inbrünstiges, was Neandertaler-Artiges."

Eine breite Bekanntheit und ein Refrain zum Mitsingen sind ebenfalls hilfreich. Beim FC Bayern, und bei vielen anderen Vereinen, lief beispielsweise jahrelang "Seven Nation Army" von den White Stripes. Diese beiden Kriterien erfüllt "Major Tom" in jedem Fall. "Major Tom beziehungsweise die englische Version ist europaweit, weltweit ein Erfolg und in Ländern wie Spanien, England, Italien seit vierzig Jahren bekannt", so Schilling.

Mit Material des SID.