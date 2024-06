"Echt jetzt?!" – Münchner Jugendliche führen Musical-Show auf

Donald Trump muss eine Verjüngungskur durchlaufen haben. Zumindest scheint es für einen kurzen Moment so, wenn man Maurice Deisenberger in seinem Outfit sieht: blauer Anzug, orange-rote Krawatte. Nur die dunkelbraunen Haare müsste er noch färben, dann könnte es etwas werden mit einer Karriere bei den Republikanern.

German Trump

Das Kostüm ist bewusst gewählt und spielt auf die zunehmende Vereinnahmung von rechts in den sozialen Medien an. Man denke etwa an den Spitzenkandidaten der AfD bei der kommenden Europawahl, Maximilian Krah, der Heranwachsenden auf TikTok Tipps gibt, wie "echte Männer" zu sein haben: rechts, patriotisch, "und dann klappt's auch mit der Freundin".

Die Teilnehmer von "Echt jetzt?!", einem Mix aus Musical und Talkshow, wollen "so'n bisschen den Erwachsenen ein Bild geben: Was beschäftigt die Jugendlichen", sagt der 17-jährige Deisenberger über die Beweggründe, die bei der Erstellung des Konzepts zentral waren. Organisiert wird die Show von der Sarré-Musikakademie, bei der Kinder und Jugendliche in ihrer Freizeit gemeinsam Musik-Projekte umsetzen, etwa "Der König der Löwen".

Jugendliche Selbstreflexion

Deshalb war es ihnen wichtig, so viel wie möglich in die kreativen Entscheidungen einbezogen zu werden. Beispielsweise haben die Teenager maßgeblich am Drehbuch mitgewirkt, damit auch wirklich Themen behandelt werden, die sie selbst umtreiben. Die Handlung des Stücks ist an einer Schule angesiedelt, an der Deisenbergers Figur Stimmung gegen Ausländer macht.