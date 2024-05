Luisenburg-Festspiele starten mit Pippi Langstrumpf

Mit der Premiere des Familienstücks "Pippi Langstrumpf" von Astrid Lindgren starten die Luisenburg-Festspiele Wunsiedel die 134. Open-Air Theatersaison. Im Programmheft stehen in diesem Jahr hauptsächlich bekannte Stücke, darunter zwei gefeierte Musicals und ein häufig gespielter Shakespeare.

"Pippi Langstrumpf" und magische Shakespeare-Komödie

Das Familienstück "Pippi Langstrumpf" kommt zum Auftakt in einer Neuinszenierung auf die Felsenbühne. Insgesamt ist es das fünfte Mal, dass das "stärkste Mädchen der Welt" in Wunsiedel gespielt wird. Mit ihrem Affen Herr Nilson und dem Pferd Kleiner Onkel zieht die freche Göre in die Villa Kunterbunt ein, dann beginnen die Abenteuer mit Thommy und Annika, der strengen Frau Prysselius, Ganoven und Polizisten.

Offiziell wird die Festspielzeit am 7. Juni mit der Premiere von "Ein Sommernachtstraum" und einem Festakt eröffnet. Die Zuschauer tauchen in der Shakespeare-Komödie in einen geheimnisvollen Wald ein, in dem Elfen und Feen ihr Unwesen treiben, und wo zwischen Realität und Fantasie kein Unterschied herrscht. "Ein Sommernachtstraum" vereint laut Festspielleitung die Magie des Ortes mit dem Zauber des Stückes.

Zwei Musicals mit Kultstatus

Am 20. Juni folgt die Premiere des Musicals "Jesus Christ Superstar". Die künstlerische Leiterin der Luisenburg-Festspiele, Birgit Simmler, führt bei der Rockoper von Andrew Lloyd Webber Regie. Das Musical ist mit einer neuen deutschen Übersetzung erstmals auf der Felsenbühne zu sehen.

Anfang Juli folgt die Premiere des rustikal-schrägen Musicals "Der Watzmann ruft". Vor drei Jahren führte das Ensemble den "Watzmann" bereits inmitten des benachbarten Felsenlabyrinths auf dem alten Theaterplatz auf. Nun darf er auf die große Bühne. Unter anderem im Ensemble: Ex-Tatort Kommissar Andreas Hoppe, der unter dem Namen Kommissar Kopper bekannt war. Festspielleiterin Birgit Simmler beschreibt das Kult-Musical so: "Blödsinn meets Tiefsinn meets Unsinn".

Zum Schluss: Wagner!

Im August beenden traditionell die Gastspiele der Landesbühnen Sachsen die Saison: In diesem Jahr zeigt Deutschlands zweitgrößtes Reisetheater die Operette "Die Lustigen Nibelungen" und die Wagner-Oper "Der fliegende Holländer".

In diesem Jahr wird es auf der Luisenburg kein Stück mit historischem, regionalen Inhalt geben. Nach "Zucker", "Zeitelmoos" und "Kalte Freiheit" setzen die Festspiele 2024 auf Stücke, die den Zuschauern bereits bekannt sind. Mit der letzten Aufführung von "Pippi Langstrumpf" endet die Theatersaison auf der Luisenburg am 18. August.