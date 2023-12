"Die Giacomettis": Sehenswerte Doku über eine Künstlerfamilie

Das abgelegene Bergtal – und die weite Welt

In einem angenehm ruhigen Rhythmus erzählt der Film "Die Giacomettis" von einem idyllischen Künstlerleben in schroffer Natur, spart Konflikte und schwere Zeiten nicht aus - Krisen, Weltkriege, Armut - und berichtet auch von den Ausflügen in die damals noch weite Welt: Vater Giovanni Giacometti ging 1886 nach München und studierte dort an der Akademie, wechselte dann nach Paris, lebte meist von der Hand in den Mund, bevor er ins Bergell zurückkehrte und zusammen mit Annetta die Familie gründete.

Der Film kombiniert die meisterhaften, oft an naive Malerei erinnernden und dann wieder fröhlich majestätischen Gemälde von Giovanni mit persönlichen Briefen, Zeitzeugenberichten, etwa von der noch lebenden Haushälterin Maria Fasciati, und zeigt die beeindrucken Skizzen, die der junge Alberto vom Familienleben in dem kleinen Dorf Stampa fertigte: die Geschwister schlafend im Bett, ein in die Tiefe des Herzens blickendes Porträt der Mutter, der Vater vor der Staffelei.

Inspirierender Dokumentarfilm

Susanna Fanzun paart das mit Aufnahmen der alpinen Landschaft heute – und macht deutlich, wie die karge, lebensfeindliche Natur künstlerische Entwicklungen mitgeprägt hat. Viel erfährt man in diesem Film über familiäre Dynamiken und die Weltgeschichte, über Kunst als Ausdruck oder auch als Ventil von nicht immer einfachen Lebensumständen. Das gelingt ohne aufdringliche Psychologisierungen auf eine schöne Art und Weise vielgestaltig und assoziativ. Nach 105 Kinominuten bleibt das inspirierende Gefühl, eine außerordentliche Künstlerfamilie besucht und kennengelernt zu haben.