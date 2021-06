Fack ju Göhte Sounddesign unter der Lupe

Die Herausforderung

„Der Film arbeitet sehr stark mit Sprachwitz, dem mussten wir Rechnung tragen“, erklärt Michael Beckmann, und ähnlich wie bei „Türkisch für Anfänger“ gibt es auch hier wildes Durcheinander im Musikkonzept. Also, möglichst viele moderne Sounds und Songs, aber auch dramatischer Score für besondere Filmmomente. Beckmann stellte dafür ein Scoring-Team zusammen, mit Hip-Hop-Produzenten, ihm selbst und einem Arrangeur für Orchestersession. Das Hauptproblem war nicht so sehr, den passenden Sound zu entwickeln, sondern darauf zu achten, dass die Musik die Dialoge nicht übertönt. Beckmann: „Wir haben wochenlang gefummelt, damit am Ende auch jeder Gag verstanden wird.“ Viele Ideen, Gag-Dichte und hohes Tempo – so ist der Film, so ist auch der Regisseur Bora Dagtekin. „Bora ist wie eine Dose Rasierschaum, bei der das Ventil abgebrochen ist. Es sprudelt immer weiter aus ihm heraus“, beschreibt Hubert Bartholomae die Zusammenarbeit. Und Beckmann ergänzt: „An Tempo und Dichte ist dieser Film internationale Oberklasse.“ Seine Aufgabe sei es vor allem gewesen, die Aufmerksamkeit der Zuschauer nicht zu überlasten und die Musik an manchen Stellen zu „glätten“. Im Kino habe er zunächst befürchtet, dass die Leute nach zehn Minuten rausgingen, weil „das so gedonnert hat“. Auch wenn alles wild daherkäme, so ist trotzdem alles strukturiert und komponiert. Und das Konzept hat offenbar funktioniert – zumal sich nicht nur die Teenies, sondern auch ihre Eltern damit identifizieren können. Neben der extremen Dynamik bleibt auch Platz für leisere und romantischere Töne, „Glocken und Geigen“ (Beckmann). Um die Wandlung des Hauptdarstellers Zeki zu charakterisieren, ist „seine“ Musik anfangs hart und knallig, bekommt aber im Verlauf der Handlung mehr Sensibilität und Emotionalität.