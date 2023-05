Buch von Bild-Chef Diekmann: "Dann braucht es ein gewisses Ego"

Um an der Spitze der Bild-Zeitung zu stehen, müsse man, wie in anderen Führungspositionen auch, ein spezieller Schlag von Mensch sein, meint Diekmann: "In der Politik oder in den Medien brauchen Sie ein gewisses Selbstbewusstsein, brauchen Sie eine gewisse Resilienz. Und dann braucht es ein gewisses Ego, also schon den Wunsch, sich zu behaupten." Diekmann warnt aber auch, dass Hybris "gefährlich" sei.

Die Bild-Zeitung als "laute Trompete"

Der momentan im Zentrum der Kritik stehende Matthias Döpfner und er seien in Diekmanns Zeit als Chefredakteur sehr unterschiedlicher Auffassungen gewesen. Er habe sich stets selbst gefragt: "Wieviel Einflussnahme gestatten Sie als Chefredakteur?"

Er sei sich bewusst gewesen, dass er am Ende für jede Schlagzeile "den Kopf hinhalten" müsse. Er habe sich thematisch "relativ breit aufgestellt" und "das Blatt so gemacht, wie ich es für richtig gehalten habe". SMS von Döpfner mit inhaltlichen Anweisungen habe er deswegen nicht bekommen. "Ich gehe davon aus, dass Matthias Döpfner geahnt hat, dass sie nicht auf fruchtbaren Boden fallen", sagt Diekmann.

Dabei gibt es zwischen seiner im Buch und Gespräch vorgetragenen Deutung der Bild-Zeitung als "laute Trompete", die inhaltlich aber ausgewogen agiere, und dem dort seit jeher regelmäßig getätigtem aggressiven Kampagnenjournalismus durchaus Spannungen. Diekmann meint dazu: "Am Ende ziehe ich immer die Bilanz, wenn Sie von Rechten und Linken gleichermaßen kritisiert werden. Dann sind Sie als Journalist am richtigen Platz, nämlich zwischen allen Stühlen. Das war immer das, wo ich mich am wohlsten gefühlt habe."

"Ich war Bild – Ein Leben zwischen Schlagzeilen, Staatsaffäre und Skandalen." von Kai Diekmann ist erschienen bei DVA.