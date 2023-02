Tausende bei umstrittener Wagenknecht-Schwarzer-Demo in Berlin

Am Brandenburger Tor in Berlin haben sich mehrere Tausend Menschen zu einer Kundgebung versammelt, die Friedensverhandlungen mit Russland im Ukraine-Krieg fordert. Zu der Demonstration hatten die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht und die Frauenrechtlerin Alice Schwarzer aufgerufen.

Polizei spricht von etwa 10.000 Teilnehmern

Die Berliner Polizei sprach am Samstagnachmittag von etwa 10.000 Teilnehmern. Eine Sprecherin der Veranstalter sprach unterdessen von rund 50.000 Teilnehmern, es seien sehr viele Menschen gekommen. Die Polizei war angesichts von Versammlungen zum andauernden russischen Angriff auf die Ukraine mit 1.400 Kräften im Einsatz, wie sie auf Twitter schrieb. In der Umgebung des Brandenburger Tors waren auch mehrere kleinere Gegendemonstrationen mit meist zweistelligen Teilnehmerzahlen angemeldet. Es habe am Rande der Veranstaltung am Brandenburger Tor kleinere Handgreiflichkeiten gegeben, berichtete ein Polizeisprecher.

Kritik an Demo: Wagenknecht spricht von "Kampagnen"

Schwarzer sprach bei der Kundgebung vom Beginn einer Bürgerbewegung, "die bitter nötig ist". Wagenknecht rief den Teilnehmern zu: "Lasst uns heute den Startschuss für eine neue, starke Friedensbewegung in Deutschland geben." Zugleich übte Wagenknecht Kritik an der Diskussionskultur in Deutschland und beklagte "Kampagnen gegen uns". Schwarzer sprach von einem "Tsunami an Verdrehungen". Im Vorfeld hatten Kritiker Wagenknecht und Schwarzer unter anderem eine mangelnde Abgrenzung nach rechts vorgeworfen.

Wagenknecht sagte weiter: "Wir sind auch hier, weil wir uns von der deutschen Regierung nicht vertreten fühlen." Unter lauten Buhrufen aus dem Publikum nannte sie konkret Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sowie die Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP.

Streit auf Versammlung: Dagdelen gegen Elsässer

Auf der Webseite zur Kundgebung "Aufstand für Frieden" wurden Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Verzicht auf Partei- und Nationalfahnen aufgerufen. "Rechtsextreme Flaggen, Embleme und Symbole haben auf unserer Kundgebung keinen Platz", hieß es weiter.

Wie der RND-Reporter Felix Huesmann in einem Video auf Twitter zeigte, meinen es die Versammlungsleiter mit ihrer Abgrenzung gegenüber Rechts teils ernst. Dem Chefredakteur des rechtsextremen Magazins "Compact", Jürgen Elsässer, versuchten Versammlungsleiterin Sevim Dagdelen (Bundestagsabgeordnete der Linken) sowie einige Demonstranten den Zugang zur Demo zu versperren.

Allerdings zeigen Videos auf Twitter auch mehrere Demonstrations-Teilnehmer aus dem rechten Milieu, wie den AfD-Politiker Gunnar Lindemann und den Holocaust-Leugner Nikolai Nerling.